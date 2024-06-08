推動校園性平 宜蘭縣政府舉辦月經平權教育研習 吸引上百教職員參加
宜蘭縣政府昨舉辦校園月經平權「歲月勁好．經彩青春」講座及研習活動，有上百國中小教職員出席。宜蘭縣政府教育處處長簡信斌表示，教職員的積極參與，對於推動月經教育，促進性別平等及創造友善的學習環境意義重大。他並頒發感謝狀給聯合報教育事業部、《好讀》周報及金百利克拉克台灣分公司及Kotex品牌，感謝他們為月經平權、增能課程提供多元協助。
研習活動中，鶯歌國中教師胡芷寧分享用月經知識桌遊及學習單設計的課程，讓師生不分性別都能公開討論月經。金華國中教師黃蕙欣則以多年月經教育經驗，提供補強與轉化建議。復興國中教師董巧玲分享使用She Can計畫的資源，在課堂上讓男女生都可以體驗感受，並提供多種校內教師合作建議。
金百利克拉克企業溝通暨企業社會責任總監楊永玲表示，Kotex是全球首個將衛生棉用品導入市場的品牌。2020年品牌問世100周年，全球推出She Can計畫，希望透過教育破除月經框架、促進月經平權。Kotex在台灣與健教領域教師合作，發展全台第一套月經桌遊與互動式教案，自2020年起已為逾13萬青少女帶來正向影響。
聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，好讀周報協助月經教育倡議變成具體校園行動，未來也將持續透過倡議將SDGs議題化為各項校園行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言