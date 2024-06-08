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落實文化平權 國台交首創4K5G直送互動音樂課

中央社／ 台北8日電

落實文化平權，國立台灣交響樂團運用5G技術傳播與4K高解析畫質及高品質音源，推出「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」，集合偏遠地區學校師生共同欣賞國台交在霧峰演奏廳的演奏及互動。

國台交今年規劃屏東縣琉球鄉、台東縣長濱鄉以及南投縣信義鄉等3地舉辦音樂會，由國台交助理指揮巫竑毅執棒，國台交小提琴團員江惠君擔任音樂課主持人，在國台交演奏時將畫面訊號即時傳送到各地現場，讓學校可以同步連線聆賞國台交演出。目前屏東場與台東場都已經舉行完畢。

國台交團長劉玄詠表示，國台交擁有國內目前最完善的「NTSO數位音樂廳」，可將演出以高品質低延遲，同步直送到不易親身到場聆賞的地方。這次看到學生們與交響樂團合作演出「拍手歌（Kipahpahima）」，透過科技共演共唱，「看到全體師生專心演唱與拍打節奏的現場凝聚力，我自己很感動。」

劉玄詠表示，過去國台交只依靠一台行動式舞台車，就將古典音樂開進台灣的各個村落，主動把古典音樂帶到各處。劉玄詠說，2021年「NTSO數位音樂廳」落成，國台交以4K5G嶄新設備來推廣古典音樂，打破距離的藩籬、空間的限制，希望持續將古典音樂傳遞到台灣每個角落。

「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」，6月13日在南投縣信義鄉同富國民中學現場轉播，現場將有同富國民中學、同富國民小學2所學校參與。演出曲目包括韓德爾「水上音樂」選曲以及貝多芬「第五號交響曲」等選段，都是國中小課本曾提及的樂曲。

交響樂團 音樂會

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