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含毒品電子煙 已滲透新北校園

聯合報／ 記者江婉儀林佳彣／連線報導
近年學生違規使用電子煙增加，更出現含有毒品的電子煙。 示意圖。本報資料照片
近年學生違規使用電子煙增加，更出現含有毒品的電子煙。 示意圖。本報資料照片

新北市議員昨天質詢時指出，校園已出現含有毒品電子煙，且成為學生向同儕炫耀的物品，還有學生集資購買，擔心此現象恐不止一所學校，要求市府盡快處理。警方承諾會追查賣家，教育局表示，相信並非個案，要與警方橫向聯繫，且已修改校園輔導管理辦法，現已可檢查書包沒入違禁品，最快本月起推動到全市學校。

新北市府統計近年學生違規使用電子煙，111學年度為126人、112學年度截至今年5月底為127人。北市統計111學年度查獲263人、112學年度至今年5月31日為96人。

新北市議員陳家琪昨質詢時表示，含毒品的菸彈已進入校園，她收到蘆洲一所學校家長陳情，在抖音發現可買到含迷幻藥的電子煙，已變成同儕間炫耀物品，菸彈原是3個100元，但因含有毒品，一個要價2000至2500元，蔓延速度很快，甚至有學生集資購買。

陳家琪指出，還聽說有集團在校園外接應，要求學生當賣家，每月要達一定業績；陳情家長雖未要求報案，盼透過質詢要求教育局要嚴格管理。

侯友宜答詢表示，學生抽電子煙比例越來越高，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處，要全面禁止，但仍混雜毒品的電子煙滲透校園，將重新檢討，並要求警察局溯源檢查，教育局則配合校園查察、輔導、宣傳。

教育局長張明文說，相信這並非單所學校個案，陸續有其他學校出現個案，已要求各校在新學年度開始前，做好相關準備，且已與衛生局、警察局橫向聯繫、討論，學校要從嚴處理，輔導管理辦法也已修改，可檢查學生書包、沒入違禁品，會危害青少年身心的物品，一定要解決，最快本月開始，以「通案」推動到全市學校。

警察局長廖訓誠說，會溯源追查賣家，也會加強網路巡查、查緝；衛生局長陳潤秋說，會跟學校一起合作，全面禁止電子煙，只要抓到，除了吸菸者會被罰2000元到1萬元，供給者也可罰到20萬元。

北市教育局表示，台北市高級中等以下學校菸害防制計畫已跨局處合作，從源頭宣導與防制、擴大無菸學習環境及落實戒菸輔導。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 校園 毒品 電子煙

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電子菸彈混毒品要價2千、學生集資買 新北：可檢查書包沒入

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