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台中校園辯論賽突喊停！中市府挨批「草率」 5校自力救濟續辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區光正國中等5所國中今天自行舉辦「第一屆思辯秀辯論邀請賽」。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區光正國中等5所國中今天自行舉辦「第一屆思辯秀辯論邀請賽」。圖／台中市議員李天生提供

台中市教育局舉辦的台中市各級學校辯論比賽有30多年歷史，近期突然喊停，引起各校師生反彈，有5所國中今自行舉辦邀請賽，延續辯論香火。議員李天生批教育局做法草率，無視師生投入，要求恢復舉辦。教育局說明，辯論比賽因資源有限停辦，教育局將持續攜手各界協辦推廣。

教育局說明，109至111學年度，每年參加這場辯論比賽約170人，因資源有限，自112學年度起停辦辯論比賽。教育局強調，教育局重視辯論訓練養成的邏輯論證與思辯能力，將鼓勵各校自行或跨校辦辯論活動，未來也將廣邀機構、社團協辦。

李天生接獲投訴指出，這場辯論比賽長期舉行，並載入學校行事曆中，教育局臨時通知停辦，造成學校師生一片錯愕，學校社團、營隊長期訓練準備也因此失去舞台，不公平，且辦比賽經費不多，卻能提升學生思辯批判能力，應繼續舉辦。

台中市各級學校辯論比賽停辦後，熱心推動辯論活動的光正、光榮、西苑、黎明及豐東等5所國中今天在大里區光正國中舉辦「第一屆思辯秀辯論邀請賽」，但參加人數大不如前；主辦單位表示，邀請賽由各校輪流承辦，或是和重視辯論訓練的青商會共同舉行。

與賽的校長強調，尊重教育局的做法，但辯論比賽舉辦30多年，且為外縣市學習的對象，政界、法律界不少名人就學期間都參加過辯論社歷練，參與學生在升學、求職都有幫助，因此舉辦邀請賽，提供學生舞台。辯論是帶著走的表達能力及思辯能力，不希望停辦比賽，犧牲了對辯論有興趣的莘莘學子。

台中市大里區光正國中等5所國中今天自行舉辦「第一屆思辯秀辯論邀請賽」。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區光正國中等5所國中今天自行舉辦「第一屆思辯秀辯論邀請賽」。圖／台中市議員李天生提供

台中市 教育局

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