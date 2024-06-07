中金院全球學習接軌學程 助學生大學期間接軌國際

隨著經濟全球化、科技發展和國際市場的擴展，國際人才需求也呈現多樣化和專業化的趨勢。許多大學生會選擇在大學階段申請交換學生前往國外合作學校求學，或是申請國外研究所深造，累積具備國際移動力的專業人才。中信金融管理學院（下稱「中金院」）為學生提早接軌國際鋪路，推出全球學習接軌學分學程（Global Study Bridging program，下稱「GSB學分學程」），在大學四年期間前兩年於中金院就讀，後兩年可選擇多所國外大學的全球學習旅程，接軌世界名校，累積出色的大學學習歷程。

中金院全球學習接軌學分學程，安排學生在大學四年期間，兩年於中金院就讀、兩年於多所國外大學就讀的全球旅程，培養個人專業，接軌世界名校學習。 圖／中信金融管理學院 提供

選擇GSB學分學程的學生，在中金院金融管理學士班的課程基礎上，完成為期四年、共需修畢128 學分的學士學位課程。大一、大二時修習英文溝通寫作及以全球視野為基礎的全美語課程，大三及大四於國外就讀期間，可依學生擬訂的自主學習計畫，於夥伴學校修習課程。學成歸國後，除中金院提供務實的就業媒合規劃外，也可以選擇專業國際升學團隊，提供最優質的升學輔導，幫助學生申請國際名校研究所。

GSB學分學程的課程重點，是建立全球視角下的核心知識與技能，並鼓勵學生於多元領域中學習、探索興趣，並專精於特定的研究領域。中金院校長施光訓指出，選擇GSB學分學程的學生，大一大二時必須通過至少12 學分的多元性分析課程。課程規劃主要聚焦於理解不同社會中的差異，從哲學、宗教、種族、政治、經濟以及社會理論，屬於多元的通識性課程，不僅豐富學生的視野，更培養批判性分析與綜合思考的能力，該能力對於跨學科學習的至關重要。

透過課程的設計和國外姐妹校的合作，中金院GSB學分學程學生將能夠在國內學習到基礎知識，更透過國際移動，接軌世界名校學習。學生亦可利用自主學習學分學程去追求輔系、雙主修、雙學位或是取得特定學分學程的認證，此外還能參與專為增加競爭力而設計的金融實務模組課程，及世界各地名校研究所升學輔導。

中金院以「亞洲最務實商學院」為定位，強調精準對接產業潮流與人才需求，GSB學分學程以培育跨領域國際人才為目標，畢業還有機會透過就業媒合，加入中國信託金融控股公司的大家庭，引領優秀學子成為最具競爭力的新一代金融經理人。中金院113學年度單獨招生於7月起跑，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或分科測驗成績即可線上免費報名。招生詳細訊息可至中金院官方網站查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw