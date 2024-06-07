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印度南部科技走廊再添台灣教育中心 全印增至35所

中央社／ 新德里7日專電

印度南部科技走廊一家工程學院最近與駐印度代表處教育組簽約，將設立台灣教育中心，聘請台灣華語教師授課，為在印度投資的廠商培養華語人才；全印度台灣教育中心增至35所。

印度帕拉瑪•馬尼梅卡萊工程學院（PMC Tech）集團主席庫瑪（P. Kumar），6日在校園與駐印度代表處教育組組長陳立穎簽署合作備忘錄，成立台灣教育中心，將聘請台灣華語教師授課。

PMC Tech位於印度科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）前往汽車製造大城清奈（Chennai）的科技工業走廊上，重要產業公司聚集，包括印度塔塔集團（TataGroup）、印度Ola電動車、台達電、豐田、本田等，未來富士康也將在附近擴廠，產業策略位置重要。

庫瑪認為學生除了理工相關專業背景知識外，應該學會華語，才能夠進軍國際職場，由於台灣是科技大國，因此決定在校園內開設台灣教育中心，並聘請台灣教師授課。

他說，華語老師將是印度和台灣教育機構之間的溝通橋梁，此外學生還可以獲得有關獎學金資訊，以及其他在台商就業訊息，這項合作可使雙邊促進相互理解、學術聯繫和學生交換。

PMC Tech目前有6000多位學生，與鄰近的企業及大廠均有產學合作計畫，未來也希望與台灣學校在理工領域簽署雙聯學位合作，並與台灣企業交流。

陳立穎敦促學生爭取赴台灣學習的各種機會，希望這份合作備忘錄將成為加強台灣和印度友好雙邊關係的催化劑，並在學生就業上發揮務實的助力。

他今天也向中央社表示，PMC Tech未來將提供每月美金1500元薪資、市區住宿、每年台印度來回經濟艙機票一張，再加上教育部每月1500美元生活補助費，歡迎有豐富經驗的華語教師加入印度華師的行列。

這是印度的第35所台灣教育中心。台教中心在印度各地派有華師，不僅可協助台灣各校招生，也同時是台灣學生想要到印度實習探索的最佳據點。

到場觀禮的台灣方的代表團成員還有駐清奈辦事處處長陳俊郎、副參事蔡敏舜以及駐印度代表處科技組秘書姜懿庭。

印度 教師 華語

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