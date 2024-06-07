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電子菸彈混毒品要價2千、學生集資買 新北：可檢查書包沒入

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳家琪指出，含有毒品的菸彈已經進入校園，有家長向她反映相關問題。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳家琪指出，含有毒品的菸彈已經進入校園，有家長向她反映相關問題。記者江婉儀／攝影

菸害防制法全面禁止使用、販售電子菸，但民代發現，「電子菸混雜毒品進入校園」，一顆要價2000至2500元，學生還一起集資買來用，質疑蔓延速度非常快，市府要如何查察？新北市長侯友宜表示，這要重新去檢討，警察、教育、衛生都要去面對；教育局說，輔導管理辦法已修改，可檢查書包沒入違禁品。

侯友宜今天上午出席新北市議會總質詢，新北市議員陳家琪指出，含有毒品的菸彈已經進入校園，她已知有一所學校，現在隨便在抖音搜尋就一大堆，這不僅是警察局，更重要是教育局，電子菸面積小攜帶方便，學生什麼時候帶去學校，老師是否知道這個問題？

陳家琪指出，不僅帶去學校，還聽說外面集團在接應，要求學生一個月要達到一定的業績，煙彈原本是3個100，但在學校販售的價格很貴，因為參雜毒品在其中，一個要價2千至2500元，這蔓延速度非常快。

侯友宜答詢時說，學生抽電子菸比例越來越高，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處，要全面禁止電子菸，卻有這樣的狀況，要重新檢討去面對問題，會要求警察局要溯源檢查，學校若有特殊孩子，要做好篩檢，校園內要不斷宣導，教育局配合校園查察、輔導、宣傳都要做。

陳家琪追問，市府要怎麼查察？這會讓學生產生幻覺，影響學習，傳播速度之快，讓人無法想像，希望這個現象能減少甚至是0。警察局長廖訓誠表示，這要溯源，另網路也有賣，警方會加強網路巡查。

教育局長張明文說，這是很嚴肅的問題，學校要從嚴處理，輔導管理辦法也修改，可以檢查書包沒入違禁品，使用電子菸都有罰則，裡面很多未知的化學物質成分，會危害青少年身心，一定要解決。

衛生局長陳潤秋表示，有跟教育局學校合作，只要抓到吸菸者開罰2000至1萬元，供給方開罰20萬元，若是進口輸入是1千萬起跳。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市議員陳家琪指出，含有毒品的菸彈已經進入校園，她已知有一所學校。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳家琪指出，含有毒品的菸彈已經進入校園，她已知有一所學校。記者江婉儀／攝影
民代發現，「電子菸混雜毒品進入校園」，一顆要價2000至2500元，新北市長侯友宜表示，這要重新去檢討，警察、教育、衛生都要去面對。記者江婉儀／攝影
民代發現，「電子菸混雜毒品進入校園」，一顆要價2000至2500元，新北市長侯友宜表示，這要重新去檢討，警察、教育、衛生都要去面對。記者江婉儀／攝影

教育局 電子菸

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