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賴總統引用動漫排球少年 鼓勵畢業生不低頭向前看

中央社／ 台北7日電

畢業季節到，總統賴清德應邀為畢業生拍攝祝福影片，引用熱門漫畫「排球少年」烏野高校教練的名言「不准低頭！排球是永遠向上看的運動！」勉勵學子，在未來的每一天，保持正面積極的態度，用心學習、開心成長。

賴總統應邀分別為國小、國中、高中、大學等不同年齡層的畢業學子量身打造，錄製不同內容，今天公布影片，鼓勵畢業學子展翅高飛、祝福畢業快樂。其中，祝福內容引用「排球少年」經典台詞，引發話題與討論。

總統表示，在「排球少年」裡，烏野高校的教練有一句名言：「不准低頭！排球是永遠向上看的運動！」。

他表示，現在大家就要邁入新的學習階段，他用這句話來勉勵大家，在未來的每一天，保持正面積極的態度，用心學習、開心成長，就像烏野高校排球隊的精神，「飛吧！展翅翱翔！」祝福畢業生鵬程萬里，畢業快樂。

排球 教練 高校

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