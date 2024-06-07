聽新聞
test
0:00 / 0:00

「文化是加法，不是減法」 李遠：不必刻意排斥大陸用語

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
文化部部長李遠昨赴立院專案報告「國家語言發展法」。記者陳正興／攝影
文化部部長李遠昨赴立院專案報告「國家語言發展法」。記者陳正興／攝影

兩岸開放交流後，民眾用語出現許多大陸用語，如「小鮮肉」、「碰瓷」等，文化部李遠被立委詢問相關議題時，他強調「文化是加法，不是減法」，沒有必要刻意排斥。

李遠昨赴立院進行「國家語言發展法推動成效總檢討」專案報告時，立委洪孟楷提到，有小學生於聯絡簿上使用「估計」的詞，被老師標註「不要用中國用語比較好」，詢問李遠意見時，李遠強調「文化是加法不是減法」，因文化本身就是一種融合，「政治是一回事」，沒有必要刻意排斥。

洪孟楷指出，「小鮮肉」、「接地氣」 是兩岸交流後引進台灣的詞彙，前閣揆蘇貞昌甚至最喜歡用「接地氣」，李遠是否擔心為「文化統戰」？李遠表示「文化是開放而非封閉」，更談到輝達執行長黃仁勳在演講中以華語、台語和英文夾雜，語言會隨不同族群進來後修改，且文化一定要用加法，才會很豐富，所以不認為是文化統戰，「台灣的珍貴在於多元，經歷過不同的文化洗禮。」

立委陳秀寳表示，根據調查，四十歲以下可使用台語聽、說的人已經不到一半，加上「抖音」等短影音盛行，台語明顯面臨傳承危機。李遠表示，文化部規畫成立國家語言研究發展中心，專責推動台語、客語、原民語、馬祖閩東語等國家語言。

立委羅廷瑋表示，教學現場發現客語師資短缺，如果一班全部的同學都學台語，客家小孩就會被迫選台語。國教署署長彭富源表示，之前地方政府曾反映此一現象，但按規定國家語言課程「只要有一位學生就必須開課」。如果有客家小孩迫於同儕壓力選台語，請馬上向學校反映。

台語 國家語言 國教署 客家 文化部 李遠 洪孟楷 羅廷瑋 蘇貞昌 陳秀寳

延伸閱讀

小學聯絡簿不用中國用語？ 文化部長：文化是加法非減法

台語也瀕危 文化部長李遠：將成立國家語言發展中心

巴黎文化奧運「台灣館」遭疑抄襲Apple 文化部長：設計師免費重新設計

影／嚴家淦故居爭議 文化部：朝古蹟活化等三原則協調

相關新聞

「文化是加法，不是減法」 李遠：不必刻意排斥大陸用語

兩岸開放交流後，民眾用語出現許多大陸用語，如「小鮮肉」、「碰瓷」等，文化部長李遠被立委詢問相關議題時，他強調「文化是加法...

北教局讀報教育成果分享 老師妙用《好讀》獲生讚：還好有讀

台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考...

教團指有私校未依法調薪 教部：限期未改善將裁罰

軍公教1月起調薪4%，全國教師工會總聯合會今天指出，部分私立學校未依法調薪，涉及積欠薪資、退撫儲金提繳不實。教育部表示，...

跨閱障礙 台灣圖書館打造無障礙閱讀環境

台灣圖書館豐富身心障礙者數位化閱讀資源，全國首創手語、口述繪本、易讀有聲書，有適合聽障族群的「臺灣手語電子繪本」、及為全...

代理師老被壓榨淪弱勢族群 教育界還要失去多少熱忱老師？

教育界很封閉，一直以來權勢霸凌層出不窮，尤其代理教師永遠是最弱勢的一群。正式老師把考科全丟給接了兩、三個行政職的代理老師上，有校長甚至直接公開辱罵代理老師，甚至說「我把你當學生在教」。一旦發生衝突，小蝦米代理老師面對大鯨魚校方，實難與之抗衡。動不動就被家長投訴，更讓教師變成「高風險」職業。

1大專校院申請調漲學雜費 教育部認不合規定打回票

教育部依行政院主計處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率核算，113學年大專校院學雜費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。