快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

北教局讀報教育成果分享 老師妙用《好讀》獲生讚：還好有讀

聯合報／ 教育事業部
台北市教育局在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習。圖╱教育事業部
台北市教育局在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習。圖╱教育事業部

台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考的是分析理解，閱讀能力是關鍵。另一位主講人、金華國中老師郭思妘提到，每期《好讀》她都讓學生用到，連疫情期間都不間斷，日前會考結束後，多位學生跟她說「好讀，好讀，還好有讀。」

許多學校的讀報班推手是國文老師，洪介興是當中少數的數學老師。曾長期撰寫好讀周報專欄《數學算算鍋》的他表示，很多人可能都沒有想到，國中五大學習領域中和國文最像的是數學，兩者都承載著理性思維；綜觀歷年會考數學考題，計算量其實很小，它考的是對題目內容的分析和理解，而這些的基礎就是閱讀和思考的能力。

他說，數學要學得好，閱讀能量不可少，所以在寫《好讀》數學專欄時，會讓學生讀到特定句子後，停下來思考，寫當下的分析，讓思考有跡可循。這個過程讓閱讀不是只有讀，數學也不是只有公式和計算。

他也建議，因為每個人的讀報、思考速度不同，希望主管單位未來在讀報教育的經費上，可以考慮給學生每人一份報紙。

郭思妘則是帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。其中，有些可以看到學生想法的成長、師生的對話、可集點換蒽抓餅的蓋章等，吸引老師們細看、拍照。

郭思妘表示，好讀周報提供的內容多元，若只當「閱讀材料」就太可惜了。她會搭配學習單設計不同的學習目的，從只要三句的心得到各式解構、建構、摘要到如樹狀圖心智圖、魚骨圖等，簡要說，就是讓學生了解他們所讀到的內容, 分析別人的觀點, 也找到自己的看法。

她說, 會考後，讓學生參與閱讀成果心得影片製成，就有多位男學生請纓，在影片中他們手拿海報大聲笑著說：「好讀、好讀，還好有讀。」以此感謝老師的用心教導。

台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考的是分析理解，閱讀能力是關鍵。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考的是分析理解，閱讀能力是關鍵。圖╱教育事業部
金華國中老師郭思妘帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。圖╱教育事業部
金華國中老師郭思妘帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。圖╱教育事業部
金華國中老師郭思妘帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。圖╱教育事業部
金華國中老師郭思妘帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考的是分析理解，閱讀能力是關鍵。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考的是分析理解，閱讀能力是關鍵。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，金華國中老師郭思妘分享他帶學生使用好讀後的學習成效。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，金華國中老師郭思妘分享他帶學生使用好讀後的學習成效。圖╱教育事業部
金華國中老師郭思妘則是帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。圖╱教育事業部
金華國中老師郭思妘則是帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，金華國中老師郭思妘分享他帶學生使用好讀後的學習成效。圖╱教育事業部
台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，金華國中老師郭思妘分享他帶學生使用好讀後的學習成效。圖╱教育事業部

好讀周報 專欄 教育局 會考

延伸閱讀

申訴教育會考英聽測驗被干擾不成立 彰化34考生家長炸鍋

她會考32.8分念二信 上台大、中醫大最後選牙醫原因曝

會考國文、社會達A門檻比去年多1題 心測中心：誤差範圍內

113會考／錯幾題可拿A++？ 心測中心五科「容錯題數參照表」出爐

相關新聞

教團指有私校未依法調薪 教部：限期未改善將裁罰

軍公教1月起調薪4%，全國教師工會總聯合會今天指出，部分私立學校未依法調薪，涉及積欠薪資、退撫儲金提繳不實。教育部表示，...

1大專校院申請調漲學雜費 教育部認不合規定打回票

教育部依行政院主計處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率核算，113學年大專校院學雜費...

北教局讀報教育成果分享 老師妙用《好讀》 學生讚：還好有讀

台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考...

跨閱障礙 台灣圖書館打造無障礙閱讀環境

台灣圖書館豐富身心障礙者數位化閱讀資源，全國首創手語、口述繪本、易讀有聲書，有適合聽障族群的「臺灣手語電子繪本」、及為全...

代理師老被壓榨淪弱勢族群 教育界還要失去多少熱忱老師？

教育界很封閉，一直以來權勢霸凌層出不窮，尤其代理教師永遠是最弱勢的一群。正式老師把考科全丟給接了兩、三個行政職的代理老師上，有校長甚至直接公開辱罵代理老師，甚至說「我把你當學生在教」。一旦發生衝突，小蝦米代理老師面對大鯨魚校方，實難與之抗衡。動不動就被家長投訴，更讓教師變成「高風險」職業。

小學聯絡簿不用中國用語？ 文化部長：文化是加法非減法

網路時代無國界，兩岸開放交流後，民眾用語出現許多大陸用語，如「小鮮肉」、「碰瓷」等。文化部部長李遠今赴立院專案報告「國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。