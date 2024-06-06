北教局讀報教育成果分享 老師妙用《好讀》獲生讚：還好有讀

台北市教育局今在誠正國中舉辦本年度國中讀報教育成果研習，主講人之一石牌國中老師洪介興表示，會考數學科題目計算量很少，它考的是分析理解，閱讀能力是關鍵。另一位主講人、金華國中老師郭思妘提到，每期《好讀》她都讓學生用到，連疫情期間都不間斷，日前會考結束後，多位學生跟她說「好讀，好讀，還好有讀。」

許多學校的讀報班推手是國文老師，洪介興是當中少數的數學老師。曾長期撰寫好讀周報專欄《數學算算鍋》的他表示，很多人可能都沒有想到，國中五大學習領域中和國文最像的是數學，兩者都承載著理性思維；綜觀歷年會考數學考題，計算量其實很小，它考的是對題目內容的分析和理解，而這些的基礎就是閱讀和思考的能力。

他說，數學要學得好，閱讀能量不可少，所以在寫《好讀》數學專欄時，會讓學生讀到特定句子後，停下來思考，寫當下的分析，讓思考有跡可循。這個過程讓閱讀不是只有讀，數學也不是只有公式和計算。

他也建議，因為每個人的讀報、思考速度不同，希望主管單位未來在讀報教育的經費上，可以考慮給學生每人一份報紙。

郭思妘則是帶了許多學生在讀完好讀後寫的學習單集合本，和參加研習的老師們分享。其中，有些可以看到學生想法的成長、師生的對話、可集點換蒽抓餅的蓋章等，吸引老師們細看、拍照。

郭思妘表示，好讀周報提供的內容多元，若只當「閱讀材料」就太可惜了。她會搭配學習單設計不同的學習目的，從只要三句的心得到各式解構、建構、摘要到如樹狀圖心智圖、魚骨圖等，簡要說，就是讓學生了解他們所讀到的內容, 分析別人的觀點, 也找到自己的看法。