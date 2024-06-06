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西貢小姐將走進台南古都 揪心愛情故事逼哭觀眾

中央社／ 台北6日電

克服舞台設備挑戰，百老匯音樂劇4大名劇之一「西貢小姐」前進古都台南，即將在台南文化中心演出。這齣音樂劇探討美國夢、戰爭等主題，不但場面逼真，揪心愛情故事也逼哭觀眾。

「西貢小姐」原版於1989年在倫敦西區首演，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮，與「悲慘世界」、「貓」、「歌劇魅影」齊名，被譽為史上最偉大的4大音樂劇之一。

「西貢小姐」劇情講述了越南酒吧女郎「金」的生活，以及她與在戰爭中服役的美國海軍陸戰隊中士克里斯的浪漫故事，兩人墜入愛河，舉行婚禮，克里斯承諾帶金回美國，但西貢淪陷，也把這對戀人分開。「西貢小姐」劇情永不過時，只要國家與國家之間仍有衝突，「西貢小姐」的劇情依舊會重複上演。

根據寬宏藝術資料，「西貢小姐」由金牌製作人卡麥隆．麥金塔許（Sir Cameron Anthony Mackintosh）打造新版本，保留劇中工程師幻想美國夢時搭上豪華車輛登場，背景是巨大自由女神像；1比1直升機與豪華凱迪拉克搬進劇院，展現西貢戰亂歲月，這些經典畫面都是「西貢小姐」之所以歷久不衰的原因。

同為「悲慘世界」的原創作者之力作，「西貢小姐」由克勞德-米歇爾．荀伯格（Claude-MichelSchönberg）譜寫音樂，歌詞來自阿蘭．鮑伯利（AlainBoublil）之手。截至目前已在32個國家、373個城市演出，吸引全球3800萬人次觀賞，總計有15種不同語言版本。

百老匯音樂劇「西貢小姐」將於6月7日到9日在台中國家歌劇院，6月14日至16日在台南文化中心，6月21日至7月7日在台北國家戲劇院演出。

台南 美國 音樂劇

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