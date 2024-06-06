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教團指有私校未依法調薪 教部：限期未改善將裁罰
軍公教1月起調薪4%，全國教師工會總聯合會今天指出，部分私立學校未依法調薪，涉及積欠薪資、退撫儲金提繳不實。教育部表示，限期若未改善，將按次裁罰到改善為止。
全教總今天發布新聞稿指出，收到某私立高中教師會發函，指此校至今仍未比照公立學校，自今年1月起調整本薪4%，等於是短發5個月的薪資。另外，教師的本薪是私校退撫儲金提撥及公保保費的計算基準，學校恐涉及不實申報。
全教總呼籲教育部和縣市主管機關徹查全台私校，若沒調薪就應依法處罰，維護私校教師的權益。
教育部晚間以文字回應中央社，已於1月15日通函各私校，須將教師本薪調整到「不低於公立同級同類學校」的標準。若未依規定調整，經限期改善仍未改善，可處新台幣10萬元到50萬元罰鍰，按次處罰到改善為止。
教育部表示，已於5月30日收到教師組織陳情，立即發函給涉及的私校，要求函復說明。如有違反規定，後續將進入限期改善及裁罰程序。
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