中研院與台史博簽合作備忘錄 共推台灣史研究

推動台灣歷史的研究與教育，中研院台灣史研究所今天與台灣歷史博物館簽署合作備忘錄，未來雙方將透過舉辦主題展覽等，分享典藏與研究成果，盼增進大眾對台灣史的認識。

中研院今天發布新聞稿宣布，院內台灣史研究所今天與國立台灣歷史博物館簽署合作備忘錄，且簽約儀式特別選在中研院南部院區關鍵研究中心進行，期望為南台灣學術界開創特色研究。

中研院台灣史研究所所長鍾淑敏表示，台史所與台史博設立宗旨及業務各有重心，台史所的學術任務是引領與提升台灣史研究的深度與格局，進而促使台灣史成為國際學術界的重要領域，而台史博作為展覽館，則致力於台灣歷史與民俗文化相關文物、史料蒐集、整理、保存、研究、展示及推廣教育業務。

鍾淑敏指出，雙方在史料收集、展覽、出版等領域過往已有密切的合作經驗，這次簽約不僅是兩個單位的結盟，更期待透過雙方密切的交流合作，積極推動台灣歷史研究進程。

中研院表示，中研院長期投入人文及社會科學研究，累積豐富的研究資源，特別在南部院區設置「人文社會研究基地」，研究團隊陸續進駐，帶動新的研究社群，近日設立的「數位圖書檔案室」，也提供線上資料庫，遠端共享中研院的圖書檔案資源，盼活絡南部地區的研究潛能。