當西方悲劇遇上東方哲思「兩生花劫」改編德國名劇

「2024台灣戲曲藝術節」壓軸旗艦大戲「兩生花劫」7日登場，改編自德國劇作家萊辛名劇「艾米莉亞‧嘉樂蒂」，期待呈現當西方悲劇遇上東方哲思的雙面翻轉。

「兩生花劫」由薪傳歌仔戲劇團製作，特邀知名詩人導演鴻鴻改編萊辛啟蒙時代悲劇經典「艾米莉亞‧嘉樂蒂」，將情節背景轉換為明末清初的江南與台灣，展現亂世中的兩岸關係與台灣民風，呼應現今對「轉型正義」的思考，增添東方哲思及當代意涵，拓展原劇視野。

傳藝中心副主任陳修程今天在彩排記者會表示，台灣戲曲藝術節旗艦製作深具指標意義，不僅向國人展現台灣傳統戲曲的發展趨勢，更可作為世界認識台灣的文化櫥窗。

陳修程認為，「兩生花劫」藉由啟蒙時代世界經典的戲劇之力，賦予台灣歷史意涵，省思現今關注的議題，相信定能激盪出現代劇場與傳統戲曲深厚的雙重底蘊，進一步與當代觀眾對話。

首次執導歌仔戲的導演鴻鴻分享，「艾米莉亞．嘉樂蒂」原劇角色鮮明、情節環環相扣，其中被威權迫害的女權、父權之下的女性思想更是戲曲中常見的題材，十分適合改編為歌仔戲劇本。

鴻鴻表示，「兩生花劫」將刺激觀眾反思性別與階級權力的關係，並探討受害者如何面對創傷後遺症，究竟要追究、要原諒、要逃躲、還是要面對，企盼能成為這個MeToo時代最佳證言。

「兩生花劫」由薪傳當家小旦張孟逸與小生江亭瑩領銜主演，廖玉琪、古翊汎、劉冠良、王台玲等青壯世代實力派演員同樣擔綱重任。

全劇以歌仔戲曲調為主，加入原住民歌謠，並扣合情節安排演員以月琴說唱串接；上下半場時間相差20年，地點由江南遷徙至台灣，親王變成說唱乞兒、名妓變成商行闆娘、千金變成漁婦，角色生命際遇變化激烈。作品將於7日至9日在台灣戲曲中心大表演廳演出。