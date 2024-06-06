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工藝中心慶70歲 邀7國寶大師齊聚南投傳承工藝精神

中央社／ 南投縣6日電

工藝中心慶祝70週年，今天邀7名國寶級藝師展現7項精湛技藝，包含漆工藝、竹編及籐編、木雕、玉雕、剪黏、賽德克族傳統織布、刺繡，以師生傳授方式象徵傳承台灣工藝精神。

國立台灣工藝研究發展中心慶祝70週年「工藝七十」系列活動，今天推出「工藝大師，獻藝傳心」，邀請7名藝師、21名學生以現場展演方式帶來7項精湛工藝，藉由大師與學生攜手共演，感懷前輩努力與積累，更展望養成未來更多大師，讓工藝精神傳承不輟。

開場儀式邀103歲漆藝人間國寶王清霜及第2代藝師王賢民現場示範漆藝之美。工藝中心透過新聞稿表示，王清霜藝師曾在工藝中心前身南投縣工藝研究班初創時期擔任教務主任，除世代家傳，更貢獻己力深耕培育工藝人才，由王清霜擔任活動開場嘉賓意義非凡。

工藝中心表示，7名國寶藝師傳授及演繹7項工藝，包含漆工藝鎗金技術保存者王賢民傳授蒔繪漆藝；傳統工藝竹籐編保存者人間國寶暨國家工藝成就獎得主張憲平傳承竹編、籐編技藝；木雕工藝保存者人間國寶暨國家工藝成就獎得主陳啓村示範台灣傳統木刻餅模技法等。

工藝中心主任陳殿禮說，藝師們承載著工藝歷史文化及技術傳承使命，視為奉獻一生志業，透過「工藝大師，獻藝傳心」一日限定活動，很榮幸邀不同工藝領域具指標性讓人尊重、景仰的工藝師聚在工藝中心，以師生傳授方式示範工藝技術與教學內容。

國寶

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