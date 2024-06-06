1大專校院申請調漲學雜費 教育部認不合規定打回票

教育部依行政院主計處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率核算，113學年大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.61%，但以現行公、私立大學學雜費計算，即便調漲，1學期也僅增加約300元。教育部則表示，截至昨天下午止，僅1校提出調整學雜費。

113學年度大學學雜費收費基準調整幅度為0.61％，昨天下午為各大學通報調漲最後期限。教育部今天表示，截至昨天下午5點，僅有1校提出調漲，但因申請內容不符合規定，將退請學校釐清。

學雜費收費基準調整幅度教育部年年公告，最終能獲調整學校寥寥可數，私立大學校院協進會日前便表示，換算後每年可調增的學雜費極低，以私立大學為例，1學期只能調增約300元，形同吃一頓飯就沒了。

由於大專校院調漲學雜費難、額度不高，加上學生多反彈，近期不少大專校院已陸續表態不調整113學雜費。輔仁大學日前表示，考量教育為百年大計的社會責任，董事會決議再度「凍漲學費」，已有近15年凍漲學雜費；銘傳大學也指出，學校日前也決議凍漲113學年學雜費，已17年未調整，盼減輕學生負擔。