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小學聯絡簿不用中國用語？ 文化部長：文化是加法非減法

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部部長李遠今赴立院專案報告「國家語言發展法」。記者陳正興／攝影
文化部部長李遠今赴立院專案報告「國家語言發展法」。記者陳正興／攝影

網路時代無國界，兩岸開放交流後，民眾用語出現許多大陸用語，如「小鮮肉」、「碰瓷」等。文化部部長李遠今赴立院專案報告「國家語言發展法」，立委洪孟楷詢問，有小學生聯絡簿上中使用「估計」一詞，被老師標註「不要用中國用語比較好」，問李遠怎麼看？「文化是加法不是減法」，李遠認為，文化本身就是一種融合，「政治是一回事」，沒有必要刻意排斥。

洪孟楷問李遠是否會使用「估計」一詞，李遠表示「我會啊」。他表示，自己這一整代「從小就接受華語教育」，會自然地使用熟悉的語言，包括文言文。

洪孟楷指出，「小鮮肉」、「接地氣」 是兩岸交流後引進台灣的詞彙，前閣揆蘇貞昌甚至最喜歡用「接地氣」，問李遠是否會擔心這是一種「文化統戰」？李遠表示「不認為」。

「文化是開放而非封閉。」李遠表示，「文化本身就是一種融合，政治是一回事，文化是包容性的，沒有必要刻意排斥它。」他以輝達執行長黃仁勳在演講中以華語、台語和英文夾雜為例，強調語言會隨不同族群進來之後修改。

「文化應該是加法而不是減法。」李遠表示，過去歷朝歷代都很想推翻前朝，「國民政府來了就把日本的東西推翻」等等，但他認為文化一定要用加法才會很豐富。「台灣今天之所以珍貴，就在於它的多元，經歷過不同的文化洗禮。」

國家語言 李遠 洪孟楷

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