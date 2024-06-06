嘉義縣教師不當體罰 女童看身心科哭喊：被知道死更慘

嘉義縣東石港墘國小今天傳出代理教師不當管教，以上課不認真、考試分數低為由，要女童罰跪上課，還會賞耳光、持熱融膠條打手，女童做惡夢、害怕上學，看身心科服藥，家長質疑校方因為「校長遴聘」日期將至，拖延近2個月才通報。教育處表示，獲報後即啟動調查程序，將釐清案情。

劉姓母親說，女兒天生眼睛部位有血管瘤，影響視力及專注度，只希望她快樂上學，不給成績壓力，但去年11月起女兒經常惡夢驚醒，今年5月經其他家長轉述，才知道陳姓代課老師疑不當體罰，向女兒詢問，女兒竟放聲大哭，要求「不要讓老師知道，否則會被打更慘」。

劉姓母親說，女兒不曾頂撞或不尊重老師，只因為數學考試成績不好，老師就要她罰跪上課，甚至用熱熔膠抽打手心，還不時會打頭、賞耳光，言語辱罵「妳怎麼那麼笨，跟哥哥差好多」，導致女兒經常惡夢驚醒，食慾不振都只喝湯，現在身心科服藥才稍有改善。

劉姓母親說，校方早在3月就發現體罰，質疑評鑑期間怕影響成績，劉姓校長隱匿體罰案件，遲未通報縣府校安會，還下禁口令，恐嚇所有老師不准對外宣揚，且劉姓校長長期在校作威作福，事件曝光後，許多教師都提出陳述書指控校長惡劣行徑，希望縣府秉公處理。

議員詹琬蓁說，學校主任今年3月發現代理教師不當體罰，立即向校長反應，但校方卻未通報處理，直到其他家長轉述，女童母親直到今年5月知情，才向校方投訴體罰案件，進到校安會處理，質疑通報流程因檢討改善，並讓大家清楚知道通報流程。

教育處長李美華說，學校5月14日通報家長檢舉案件，後續啟動校事會議及相關調查，由3名外聘委員組成調查小組，7天內介入調查釐清，目前已在6月5日完成調查，因訪談人數眾多，仍在製作調查報告，預計6月上旬就會完成，追究停聘、解聘或不續聘等責任。