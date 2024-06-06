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台語也瀕危 文化部長李遠：將成立國家語言發展中心

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院教委會今邀請文化部部長李遠、教育部、原民會與客委會就「自信台灣深根文化軟實力－『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告。記者陳正興／攝影
立院教委會今邀請文化部部長李遠、教育部、原民會與客委會就「自信台灣深根文化軟實力－『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告。記者陳正興／攝影

台語也瀕危，40歲以下的民眾可以使用台語聽說的人口不到一半。立院教委會今邀請文化部部長李遠、教育部、原民會與客委會就「自信台灣深根文化軟實力－『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告，多名立委擔憂國家語言瀕危問題，李遠表示，文化部規畫成立國家語言研究發展中心，專責推動台語、客語、原民語、馬祖閩東語等國家語言。

立委陳秀寶表示，根據調查，40歲以下可使用台語聽、說的人已經不到一半，加上抖音盛行，台語明顯面臨傳承危機。目前文化部推動台語的業務是放在人文出版司，但人文出版司工作已經相當繁重，她建議設置台語事務委員會專責推動台語。李遠表示，文化部規畫成立國家語言研究發展中心，

李遠在報告中指出，「國家語言發展法」規定研議設立「國家語言研究發展中心」。文化部表示，已於分別於 108、109、112 年將該中心設置條例草案函送行政院審查，並於去年4月27日行政院院會通過「國家語言研究發展中心設置條例草案」，同日函請立法院審議。由於屆期不續審，另於今年5月31日再次函送行政院審查。

立委張雅琳提議仿照原民會推動族語的做法，設置台語社區服務中心。文化部長次長李靜慧表示，一個月內提出評估報告。文化部接下來會推出「台語家庭」，並並鼓勵影音媒體使用台語製作節目，並使用正規傳統字彙。

立委羅廷瑋表示，教學現場發現客語師資短缺，如果一班全部的同學都學台語，客家小孩就會被迫選台語。國教署署長彭富源表示，之前地方曾反應此種現象，但按規定國家語言課程「只要有1位學生就必須開課」。如果有客家小孩迫於同儕壓力選台語，請馬上向學校反應。

台語 國家語言 文化部

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