不怕AI浪潮！中山女高人文社會資優班年年爆滿

「人文社會資優班」近年相繼停招，北市目前僅剩中山女高還有人社班，校長表示，去年將成過發表轉型，移師台南策展，將台灣400年歷史與現代手搖杯融合，呈現孩子對於歷史想像與詮釋，讓成發不再是死板的論文報告，變得更生活化，學生也更有興趣及成就感，至今人社班招生仍年年爆滿。

教育部93年度起推動「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」成立，除高中基本課程外，另開設專題導論、經典導讀、社會科學研究方法、研究方法與實習、國學初階、史學方法概論、地理學研究方法等7門特色課程，初期有北一女、建中、中山女高等校成立，到108年配合課綱調整，轉型為「分散式人文社會資優班」。

不過受到大環境影響，AI世代崛起，「理工」成為孩子在職涯道路上首選，人文社會漸被冷落，北一女、建中近兩年相繼停招轉型，從103學年最高峰258名學生到112學年度僅剩144名學生，113學年度開始也僅剩中山女中還有繼續招收人社班。

但「人社班」在中山女中至今仍是相當熱門科系，每年新生還是有近百人參與報名，校長張云棻表示，也因為學校文組學生相較北一女、建中較多，招生上較具有優勢，她笑稱，學校人社班「想擠都擠不進來」，徵選方式也相當嚴格，學生要先筆試，還要經過複試專題發想、面試等，最終能進入人社班人，都讓她相當佩服。

張云棻說，人社班近年轉為分散型資優班後也融入跨領域概念，理組學生也能參與一同研究，因此近年便將人社班成果發表轉型，過去都是以研究報告、論文形式，學生上台報告台下老師、同學給予回饋。而是以策展方式讓學生將自己研究成果「實體化」佈置呈現，讓議題能夠用更生活化方式，呈現在民眾眼前。

中山女高人社班去年移師台南與南一中合辦「想像博物館—台灣手搖杯400年史」，介紹台灣歷史出現過人物，包含郭懷一、李春生、八田與一到現今電影導演李安等，除了介紹他們生平故事外，並發揮創意調配出相對應的各式手搖飲，呈現青年世代對台灣過去400年歷史的想像與詮釋。

張云棻說，成發不再與過去一樣站在台前用那7分鐘報告論文樣子，更加生動活潑，學生可依據自己的優勢能力與興趣選擇辦什麼展，未來除了人社研究外，也會再開創一些生活化、跨域的表現方式。 人社班受到AI衝擊陸續停招，新學年起台北市僅剩中山女高還有人社班。圖／聯合報系資料照

中山女高人社班去年移師台南與南一中雙語班合辦「想像博物館—台灣手搖杯400年史」，除了介紹他們生平故事外，並發揮創意調配出相對應的各式手搖飲，呈現青年世代對台灣過去400年歷史的想像與詮釋。圖／中山女高提供