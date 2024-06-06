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「過曝世代」近4成滑手機就焦慮 專家提醒家長注意1原則

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
親子天下今天舉行「過曝世代中小學生心理韌性調查」記者會，調查發現，有將近9成小五到國三兒少擁有自己的手機。記者李芯／攝影
親子天下今天舉行「過曝世代中小學生心理韌性調查」記者會，調查發現，有將近9成小五到國三兒少擁有自己的手機。記者李芯／攝影

現在的小學到國中學生，是出生時身邊大人就有智慧型手機、網路社群的「過曝世代」。根據親子天下調查，有將近9成小五到國三兒少擁有自己的手機，近4成光是滑手機、看朋友的PO文就會感到焦慮。心理師表示，大量、不當使用社群平台可能誘發青少年的心理脆弱性，而教育部與衛福部也合作培訓老師，了解如何輔導3C成癮的學生。

親子天下調查指出，高達87％就讀國小5年級到國中3年級的兒少擁有自己的手機，過曝世代經營人際關係的主流管道是Instagram等社群媒體，其中，面臨國中會考的9年級生，平均每4人就有1人使用社群媒體超過4小時。有學生在問卷中提及，生活中最大的壓力來源是「手機一直被媽媽沒收」。

親子天下調查也發現，有50％兒少會在乎別人是否在自己的社群貼文按讚、留言，近4成光是滑手機、看朋友的PO文，都會感到焦慮。另外，有53％中小學生希望減少自己的社群媒體使用時間，重度使用者反而沒有這股意識。

《過曝世代》作者、臨床心理師陳品皓指出，大量、不當使用網路或社群平台，可能會誘發或加劇部分青少年的心理脆弱性。根據研究，網路使用與大腦發展存在關聯性，現場經驗也發現會帶來情緒、人際、比較、霸凌、性剝削等問題。

陳品皓表示，當網路成為青少年生活中至關重要的一部分，可能會造成孩子的不穩定性，直接或間接加劇情緒困擾。他建議家長在孩子自我認同養成過程中，應掌握一個原則：「挫折=挑戰-意義」，讓孩子了解，決定挫折的從來不在挑戰，而是在於意義。

永平國小校長唐永安觀察到，現在學生情緒管理能力、壓力耐受度比較不足，且自我意識薄弱，因此該校與情緒教育推廣團體芯福里合作，培養學生自我認識，了解自己的情緒、人際關係，以及如何在團體中學習扮演好自己的角色。

教育部國教署主任秘書張永傑說，教育部為了培育中小學生的資訊倫理、媒體素養，將媒體識讀、資訊科技的合理使用納入課程學習內容，也透過友善校園活動傳遞身心健康相關議題，希望能促進孩子學會自我認同，增強覺察情緒、解決問題的能力。

衛福部心健司長陳亮妤表示，如何栽培年輕世代的心理韌性是巨大工程，賴清德總統推行許多新政策，包含讓情緒學習正式納入教育部課綱。另外，教育部與衛福部共同合作辦理教師培育營，讓老師知道如何輔導3C成癮的學生。

親子天下「過曝世代中小學生心理韌性調查」由天下雜誌群調查中心做調查執行，針對全台10到15歲的國中小學生，依照縣市人口比例採分層抽樣，網路問卷和紙本問卷並行。調查時間為2024年3月4日到4月10日，回收9464份樣本，來自全台499所國中小。

小學生 社群媒體 親子天下

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