巴黎文化奧運「台灣館」遭疑抄襲Apple 文化部長：設計師免費重新設計

立委葛如鈞上月在立院踢爆，有民眾向他陳情，巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，跟蘋果的emoji符號「高度相似」、「有抄襲的可能」，要求文化部就本案的授權使情形，一周內回覆立委辦公室。文化部長李遠今赴立院專案報告，葛如鈞重提此事。李遠表示，雖然設計師不認為是抄襲，但還是會重新設計一款主視覺圖案，也不會再行收費。

葛如鈞上月質詢時表示表示，emoji的版權屬於這個符號的供應商，假如作者真的有使用或參考，就必須諮詢蘋果的法律部門，並申請表情符號的使用授權。他要求文化部就本案的授權使情形，一周內回覆立委辦公室，「否則真是設計已死」。

葛如鈞今天秀出文化部提出的說明報告，文化部說明巴黎文化奧運臺灣館主視覺設計，「因設計為另行繪製，尚無須中請授權。 設計理念在以世界通用之表情符號語言導入 Taiwan 之"W"串連出「在一起 」的意涵。 以此傳達心連心、 彩虹同盟 、歡呼勝利的概念。呼應超越國族及語言有關和平、運動、平等的普世價值 。創意核心是「開創運用表情符號的新詮釋 」，而非「創作表情符號 」。

葛如鈞進一步提問，針對此案，設計師是否提出創作過程證明他是創新或全新繪製，或是請第三方對本案進行抄襲鑑定？李遠則表示沒有。

葛如鈞說，上次質詢部長時，他表示「寧願自己畫一隻狗和一隻貓」，讓他非常感動。但現在的回答，一下說重點是運用、一下說是設計者自行繪製，然後「等到自己有點搞不清狀況，就說反正他會重做一個然後不收錢」。如果以後設計師開完發表會後大家不滿意，就說「那我們收回」，他也不以為然。

葛如鈞表示，他提出此案的重點是「表情符號的圖樣是有版權的」，如果想使用就必須遵循法律程序請求授權，有使用就大方承認有使用、有參考就大方承認參考，「尊重原創的精神沒有這麼困難」。文化部必須帶頭尊重版權意識，也不能像上次台文館事件「片面相信廠商說詞」。

「文化部應該做表率，帶頭表達對創意的尊重。」葛如鈞表示，如果有民眾表達疑慮，文化部應該主動釐清整個創作過程。只要文化部可以證實此案是原創設計，設計師完全不需要主動修改；但如果本案經過證實可能涉及過度參考或抄襲，「那也絕非設計師主動修改設計就可以」。

「我們追求大是大非，要求釐清事件的真相。」葛如鈞表示，這案子絕對不是「要凹設計師免費重新設計」。他建議文化部去跟蘋果確認此案是否需要授權，對於廠商是否要續約或解約也必須追究。離巴黎文化奧運還有一個多月的時間，他希望文化部部能謹慎處理。