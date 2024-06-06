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黃仁勳讚「有夠水啦」是什麼話？ 立委要求教育部提報告

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
陳培瑜放出一段影片，影片中黃仁勳大讚「有夠水啦」。記者陳宛茜／翻攝
陳培瑜放出一段影片，影片中黃仁勳大讚「有夠水啦」。記者陳宛茜／翻攝

教育部的辭典、全國語文競賽等書面文件中，總是稱「閩南語」而非「台語」，引起民間不滿。立院教委會今邀請文化部部長李遠、教育部、原住民族委員會、客家委員會列席就「自信台灣深根文化軟實力－『國家語言發展法』推動成效總檢討」進行專題報告，立委陳培瑜要求教育部將「閩南語」正名為「台語」。國教署署長彭富源同意在一個月內提出報告。

陳培瑜放出一段影片，影片中輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳大讚「有夠水啦」。她問李遠這是什麼話？李遠回答「台灣台語」、國教署署長彭富源也說是「台語」。

陳培瑜表示，教育部的書面文字總是稱「閩南語」而非「台語」，但教育部則回應無社會共識，課綱延伸的教材暫時無法改動，並表示要文化部做相關研究，但文化部提出的第一次國家語言發展報告中已有相關研究，85%民眾的共識是「台語」。

陳培瑜表示，「閩南語」是國民政府播遷來台的時候，把台灣當作一個省延伸出來的說法， 「閩南語」是政權統治的用法。台灣強調主體化多年，卻始終不能把「閩南語」正名為「台語」或「台灣台語」，她要求教育部一個月內提出相關報告。

台語 教育部 閩南語 黃仁勳

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