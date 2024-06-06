AI衝擊...建中人文社會資優班走入歷史 校長心聲曝

AI時代來臨，走理工科系的學生愈來愈多，建國中學「人文社會資優班」112學年停招，最後一屆高二生昨辦成果發表後，正式走入歷史。校長坦言，近年來人社班參加人數愈來愈少，原先預計招募30多人，但近年真正參與報告大約僅剩下20人以內，人社班雖消失，但會將相關課程融入校園，讓所有人都能從中關懷社會，「人社班」將換一種形式存在。

建中先前拍板112學年起人社班將不在招生，今年高二生將是最後一屆人社班，昨在校內舉辦成果發表，學生分別選擇主題研究探討，主題包含，台式應援、選舉、運彩等共13個，分4個場地進行。

學生曾敬堯分享，自己除了研究感興趣主題外，還認識來自各地對人社志同道合同學，雖然未來建中沒有人社班，但還是盼將相關課程留下，讓人社有興趣的學弟妹可以選修。

「很遺憾人社班走不到20屆。」校長莊智鈞感慨，近年來招生人數下降，加上有興趣不符退出，每屆能走到最後不到20個，從集中式轉成分散式資優班，再到如今停辦，經過不少討論，除了環境影響外，過去資優班擁有比較多參訪、研討會資源吸引人，隨108課綱適性教育，這些資源在普通班也能獲取，吸引力就下降。

莊智鈞說，雖然科技AI時代來臨，但人文社會素養仍是每個建中同學需俱備的工具，高一也有一門校定必修課主要是在學習專題閱讀與寫作，鼓勵孩子自主發想，多關懷社會，並對外界發表；很多議題都是與生活處處相關，也希望孩子能與社會保持連接，對他來說，建中人社班並未消失，「而是融入了校園中每一個學生、班級裡」。

教育局長湯志民認為，AI科技化時代來臨，學生在選擇未來道路時，都會希望能以較有出路的理工類型為首選，特別是前三志願學校，但「科技不外乎人文」，人文永遠是科技基礎核心，包含AI設計必須具備人性化，要如何避免AI陷害人類、破壞倫理等。

湯志民說，人文社會課程現在已經走入校園，這也是現階段每個學生需俱備，過去人社班大多會以文組學生為主，但新課綱注重跨域，讓選自然組的學生也可以參與人文社會課程討論，他也鼓勵各校都設置人文社會相關課程，目前也在研究將人文社會討論或課程，與北市AI學習系統結合，更能弱時新課綱中跨域融合。

第11屆人社班、師大附中國文老師許明智分享，可以從研究專題中學到如何思考，也能從這樣思考中了解自己想要的是什麼，而工作面試時口條、應對也更流暢，能夠清楚表達自己。