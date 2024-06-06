人文不漏接 教部籲大學彈性學制

由於台灣產業發展，影響我國高等教育人才培育政策，近年學術領域遭詬病「重理工、輕人文」，教育部長鄭英耀昨強調，人文學科培育絕對不能漏接，「至少在我任內，人文不會被遺漏，希望社會更積極思考，也能對生命有更多關懷和理解。」政務次長葉丙成則建議，大學可積極推動彈性學制，讓學生自行結合欠缺或待學習的能力，不被科系綁死。

鄭英耀指出，台灣雖然以科技產業為主，但數位內容創新，仍須依賴人文社會學科。因科技發展也可能帶給社會負面影響，需要跨領域共同關照社會，他相信社會需要更多人文社會學科，人類才能正確地看待科技帶來的衝擊。

鄭英耀形容，生物的多樣性很美，社會必須尊重差異。他提到政治大學是國內具人文社會典範大學，應該要繼續鼓勵，「絕對不會弱化。」

從台大借調出任教育部政次的葉丙成則談到，台灣學生很容易受就業思維影響，以台大為例，每年就業博覽會後，學生沒有被廠商青睞，多會感到焦慮。

葉丙成談到，愈來愈多大學投入跨領域學習，如師大設置微學程制度，台大則設有領域專長模組，讓學生自行組合所學。

葉丙成認為，人文社會學科應讓學生知道畢業後的職場選項，並藉此回顧自身缺乏哪些能力，在校院內自行組合修讀。

葉丙成指出，「學位授予法」修正後，大學課程修讀、學位授予彈性都已開放，希望更多大學能放寬心、大膽推動彈性學制，學生才不會被單一個科系領域綑綁；他強調，學生並非讀文學院才能習得文學專長，而是透過彈性制度接受薰陶。