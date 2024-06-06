回響／教長：教甄可區域聯合辦理

疫情過後，教甄窄門連年開大缺，本報日前報導，每年教甄都有報名費不一、出題範圍不確定、考試撞期與考題品質不佳等亂象，教育部長鄭英耀昨天表示，在尊重各校對教師需求前提下，可以討論如何減少考生舟車勞頓、舉辦區域聯合教甄。

國教署指出，兩周內會建立各縣市政府的平台，如有需要資源，國教署也能予以協助。

由於每年教甄公布時間、報名費不一，部分縣市聯招出題錯字多、品質堪慮，許多考生盼國教署可出面整頓，教育部長鄭英耀就表示，上一波教改強調對教師專業的尊重，一如大學教師不會由教育部派任，中小學也回到如此思維，尊重學校對於教師年齡層、學科、專長的需求。

鄭英耀認為，無論教甄方式怎麼變，一定都會有老師不滿意，但如何減少舟車勞頓，或舉辦區域聯合教甄，是可以努力的方向。

國教署長彭富源說，雖然做不到全國聯合教甄與跨縣市分發，但每年教甄已有四、五千個缺額，委由地方政府辦理，在教甄的權力仍屬於學校的狀況下，國教署兩周內會建立平台，讓各縣市討論教甄時間、是否分區考試，或花更多時間出題，甚至讓出題老師入闈命題，國教署可協助經費。