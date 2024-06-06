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不滿凍薪20年 外籍師抗議 11日投票罷工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北英語教學中心外籍老師發起罷工投票。記者曾學仁／攝影
台北英語教學中心外籍老師發起罷工投票。記者曾學仁／攝影

英國文化協會旗下台北英語教學中心的外籍教師不滿20年未調薪，5度勞資協商，但調薪幅度無法達成共識，6月11日將展開罷工投票。一旦過半數會員投票同意，最快6月底罷工，將成台灣史上首次「教師」罷工行動，恐影響逾600名學生。

勞動局表示，將邀勞資雙方再進行協商，必要時會再開調解會；至於罷工是否符合規定，屬中央勞動部權管。英國文化協會說，除明年實施全球薪資調整外，已為所有全職和鐘點教師月薪提升3%，4月1日起生效。

「Unite Together、Fight Together（團結一致、努力一致）。」外籍老師們昨在教學中心台北分處前開記者會，不少勞工團體到場聲援。高教工會研究員高柏謙表示，20年來北市物價漲幅達25%，連英語教學中心學費也漲35%，且在台獲利豐厚，唯獨老師的薪水凍漲，但英國、葡萄牙、日本的英語教學中心都有單獨調薪紀錄。

高柏謙說，5次勞資協商，資方只願調薪3%，且工會要求的是整體教師調薪，因此決定6月11日罷工投票，並發傳單通知上課學生。

台北英語教學中心目前聘雇的外籍老師有50多人，Jack Falconer說，他們住在台灣並深愛這土地、人們，並非只工作1、2年就返國，但過了10、20年都沒調薪，才會發起罷工。

台北英語教學中心目前在台有4處教學中心，世新大學社會發展研究所副教授陳信行說，國內教師能加入工會，但是無法罷工，英語教學中心在台註冊為公司，實為補習班，且與多數營利事業一樣犧牲勞工權利，促進利益最大化。

勞動部 教師 罷工 英語

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