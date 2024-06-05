教長拋「3加2」新五專模式！學界：這學群適合、但畢業僅為副學士

教育部長鄭英耀今天拋出「3加2」新五專模式，以類似雙聯學位加強高職與科大間的合作。學界認為可幫助到海事水產等特殊類科，但也擔心畢業僅為「副學士」，不一定具有吸引力。

鄭英耀今天帶領新團隊接受媒體聯訪，被問及高職學生人數近年大量減少，使技職體系面臨崩潰瓦解。鄭英耀提及的解方包括「3加2新五專模式」，以類似「雙聯學位」的方式，專1到3年級在高職，專4、專5則由科大負責。

龍華科技大學校長葛自祥稍晚接受電訪，肯定教育部新團隊願意開始思考技職轉型，但擔心政策還是難敵文憑主義。畢竟「新五專」讀完取得的是「副學士」，多數台灣家長、學生還是抱持著「至少要讀到大學畢業（學士）」的觀念，五專讀完仍要再攻讀2年制技術學院（2技）才能取得學士文憑。

葛自祥以高職畢業生為例，現制可升讀4年制技術學院（四技，學士學位）或2年制專科學校（二專，副學士），多數人都優先選擇四技，文憑觀念很難扭轉。

全國教師工會總聯合會高中職委員會主委林金財表示，「新五專」相對於現行高職3年升讀二專，對學生而言可以少一次升學考試，學校有完整的5年可以安排，可以多放一些校外實習內容，對銜接產業確實會有幫助。

林金財提到，海事水產群招生名額已大於考試名額，很適合試行「新五專」模式，例如讓蘇澳海事與海洋大學合作、東港海事與高雄科技大學合作，增加對學生的吸引力。但他也提醒，應釐清學制銜接問題，以及是否涉及學制改變、教師資格、課綱適用等。

另外，鄭英耀今天也提出「單科專門學校」構想，讓學校與當地產業聚落結合，訓練業界所需人才。葛自祥表示，少子女化趨勢下，各校都在瘦身，系科整併是必然趨勢。然而，在縮小規模的過程中，涉及教師工作權和社會觀感，往往不是那麼順利，教育部應給予更多的理解和政策支持。

葛自祥也提到，學校規模變小、學生變少，沒有達到合適的「經濟規模」，但學雜費仍缺乏彈性，學校要如何永續發展，也有待教育部提出完善的對策。