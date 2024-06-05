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板橋某國小爆特教生遭施暴 師還威脅「下個就是你」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
議員林國春接獲多名家長投訴某國小特教生疑遭不當管教，多名家長擔憂自己孩子也被同樣對待。圖／林國春提供
議員林國春接獲多名家長投訴某國小特教生疑遭不當管教，多名家長擔憂自己孩子也被同樣對待。圖／林國春提供

台灣特教生人數持續增加，特教師負擔重。新北市議員林國春今在議會質詢，板橋一間國小這學期發生4年級特教生疑遭不當管教，還對其他學生說「下一個就是你」，多名家長擔心自己孩子也會被同樣對待。新北市教育局長張明文表示，目前先將該師調離現職，可能在餵飯等動作上稍微不當，已調查雙方說法，釐清真相。

林國春先是播放一段影片，1名男學生被教師架住，強迫在機器上行走，過程中該名學生不斷大喊。林說，這學期接獲多名家長投訴，表示國小特教班1名教師不當管教，導致1名學生腿部等有多處傷口，也曾被壓在地上，甚至還對其他學生口頭威脅說「下一個就是你」，讓大家心生畏懼，但目前只是調離到輔導室。

他說，接獲陳情後就立刻跟教育局反映，希望協助了解狀況，可能過程中該教師是希望協助學生，但使用的方法可能不適合，其他家長看到也很害怕。

張明文表示，目前已派員調查，也將該名教師調離現職，若屬實一定嚴懲，該怎處理就怎麼處理。新北市長侯友宜說，謝謝議員對特教生的關心，除了要調查清楚外，未來特殊教育在職訓練也會提醒這部分。

教育局補充，已依法進行校安及社政相關通報，並已開校事會議，決議委員全數外聘，已要求學校依法調查，校方啟動調查程序，目前學校已調整該師課務避免接觸學生，調查期間，本局要求學校務必安排專業輔導、特教人員加強關懷支持及各項協助，以穩定學生在校生活及學習。

教育局表示，倘若調查屬實，將請學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」或「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規定送相關會議審議，絕不寬貸；另將移送社會局裁罰。

議員林國春接獲多名家長投訴某國小特教生疑遭不當管教，學生腿部有多處傷口。圖／林國春提供
議員林國春接獲多名家長投訴某國小特教生疑遭不當管教，學生腿部有多處傷口。圖／林國春提供

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