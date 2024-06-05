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新北5人繁星上醫學系 1特質成林口高中首位應屆醫科生

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口高中黃安竹錄取長庚大學醫學系，為該校首位應屆錄取醫學系的學生。圖／新北教育局提供
林口高中黃安竹錄取長庚大學醫學系，為該校首位應屆錄取醫學系的學生。圖／新北教育局提供

113學年度大學繁星第8類學群醫、牙學系今放榜，新北市有11位學生申請第8類學群，5人上榜，錄取者均為新北國中畢業生。林口高中黃安竹錄取長庚大學醫學系，黃在師長眼中是位好奇寶寶，課堂上總是踴躍提問，加上課後系統地統整知識，成為學校首位應屆錄取醫學系的學生。

教育局表示，新北市今年有11位學生申請第8類學群，5人上榜，分別中山醫、北醫、高雄醫大及庚大學，且錄取者均為新北國中畢業生。新北與北市大、馬偕醫學院等校開設醫學專題課程，前者與台北聯醫合作，邀請專業臨床醫師分享實務經驗，後者開設聽語、醫檢、視光、護理與醫學系等五大領域課程；今年2月起，新北市高中與陽明交通大學共同研發「醫學概論」數位課程，預計明年作為新北市各校多元選修課程。

林口高中黃安竹錄取長庚大學醫學系，選擇林口高中是為就近入學，在師長眼中是位好奇寶寶，總是在課堂上踴躍提問，加上課後系統地統整知識，成為學校首位應屆錄取醫學系的學生；南山高中許舒涵錄取台北醫學大學醫學系，從國中部直升，在校表現出色，曾獲111學年度普通型高級中等學校數理、資訊學科能力競賽新北區複賽生物科第一名、生物奧林匹亞初試特優，也積極參與各項服務與社團活動，在辯論、模擬聯合國活動中取得佳績，展現領導、溝通能力。

南山高中許舒涵錄取台北醫學大學醫學系。圖／新北教育局提供
南山高中許舒涵錄取台北醫學大學醫學系。圖／新北教育局提供

林口 醫學院

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