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凍薪20年！外籍師抗議 6月11日投票罷工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北英語教學中心外籍老師發起罷工投票。記者邱書昱／攝影
台北英語教學中心外籍老師發起罷工投票。記者邱書昱／攝影

台北英語教學中心的外籍教師不滿20年未調薪，歷經5次勞資協商破局，高教工會表示，將於6月11日展開罷工投票，取得過半數工會會員同意，最快6月底罷工，今天在英國文化協會前舉辦記者會，恐影響600名以上學生。對此，英國文化協會表示，明年實施全球薪資調整，符合條件的教師年度2到3%額外加給。

現場不少勞工團體到場聲援，齊喊「Unite Together、Fight Together（團結一致、努力一致）。」高教工會研究員高柏謙表示，台北英語教學中心自2004年由英國在台辦事處所設立的英國文化協會所開設，今日已在台成立4處教學中心，聘雇的外籍老師有50多人，然而，深耕20多年卻未曾調漲過教師薪資。

他說，這20年間台北市的物價漲幅達25%，連英語教學中心的學費也調漲35%，且在台的獲利豐厚，遠高於8成以上的台灣上市櫃公司，唯獨凍漲老師的薪水，勞方更稱調薪需要由英國總部去評估各國的薪資結構，「但是英國、葡萄牙、日本的英語教學中心都有單獨調薪的紀錄。」

高柏謙說，在歷經五次勞資協商，以及台北市勞動局召開的勞資爭議調解不成立後才決定展開，資方堅持只願提供3%的調薪幅度，且工會要求的是整體教師調薪。因此，工會決定於6月11日展開罷工投票，預估會有600到800名學生受影響，今天才會召開記者會向上課學生發傳單通知。

高教工會英國文化協會分部召集人Jack Falconer表示，他們住在台灣並深愛這個土地、人們，並非只是單純的工作1或2年就返國，但是過了10年、20年都沒有調整薪水，因此才會發起罷工。

跟著英國文化協會歷經調解的世新大學社會發展研究所副教授陳信行說，2010年修法後，教師能加入工會，但是無法罷工，因為事涉學生受教權，「教育最重要的是人，但教育的人都沒有妥善像人的生活，怎麼要去教人？」

現場不少勞工團體到場聲援，齊喊「Unite Together、Fight Together（團結一致、努力一致）。」

英國文化協會回應，在台灣的全職教師採用的是「十級薪資制度」，此制度之下，不管是通膨高低或在教學中心歷經虧損時，全職教師過去數年來，每年平均大約有2到3%的加薪幅度。

英國文化協會說，明年實施全球薪資調整外，已經為所有全職和鐘點教師的月薪提升3%，並自2024年4月1日起生效，這是除了將在2024年7月對符合條件的教師年度2到3% 加薪之外的額外加給。

英國文化協會表示，教師福利計畫包括全職教師享有35天年假等，在這段時間內，承諾持續為客戶提供優秀的服務，並將課程相關等影響降至最低。

台北英語教學中心外籍老師發起罷工投票。記者邱書昱／攝影
台北英語教學中心外籍老師發起罷工投票。記者邱書昱／攝影

教師 英國 薪資

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