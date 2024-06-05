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鄭英耀：學習不在讀多少篇 要靠老師引發興趣

中央社／ 台北5日電

立法院日前召開公聽會，有教師呼籲暫緩108課綱，批判文言課文篇數大減等。教育部長鄭英耀今天回應，教育的關鍵是靠老師引發興趣，「不是一定要讀多少篇。」

立法院教育及文化委員會5月30日召開「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，北一女中教師區桂芝提到，108課綱沒有考慮教學現場問題，自主學習多半是「失效的學習」；另有多名代表擔心，國文等必修科目節數、篇幅刪減，導致學生基礎能力下降。

鄭英耀今天接受媒體聯訪，被問及108課綱的爭議。他以國文科為例，學生的文學底蘊是否厚實，重點不在課程中教了多少篇文章，而是教師能否在課程中，引發學生的學習興趣。

鄭英耀說，如果無法激起學習的興趣，就不會在那個科目投入太多的時間。人們的生涯發展中，對特定領域學科知識學習的深淺，受到許多因素的影響，教育的重點是要協助青年學子找到安身立命的地方。

國際學生能力評量計畫（PISA）2019年的報告指出，在所有接受評比的國家中，台灣學生是最害怕失敗的一群。鄭英耀表示，「望子成龍」的文化，導致一些學生害怕失敗、不敢冒險。教育體系要鼓勵年輕人勇於嘗試，並設計出「允許失敗」的文化機制。

另外，國中教育會考昨天公布等級加標示與答對題數對照表，許多學生抱怨差一題就從A等級掉到B等級，影響升學權益。鄭英耀表示，教育改革後不再「一試定終身」，制度設計相當程度地模糊化學科分數，避免「分分計較」，避免學生為了考試，忽略了生活、休憩等身心健全發展。

鄭英耀表示，學生難免會嚮往品牌好、擁有悠久傳統的學校。教育部近年推動高中職社區化、均質化，正如諺語「桃李不言，下自成蹊（桃、李樹不會說話，但人們摘取果實，自然而然地在樹下踩出一條路來，比喻為人真誠篤實，自然能感召人心）」，學校若能發展出特色，結合鄰近社區資源，自然能吸引學生報考。

108課綱 教師 鄭英耀

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