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新北與大學合推社會情緒課程 助親師生增進人際能力

中央社／ 新北5日電

因應數位時代人際關係疏離，情緒管控常引發學生同儕衝突。新北市教育局今天表示，將與大學合作推廣社會情緒課程，培力輔導老師職能以協助親師生提升察覺情緒，增進人際能力。

新北市政府教育局長張明文今天在市政會議專案報告提到，將在既有基礎上強化校園安全，加強AI人工智慧、社會情緒學習及培養反詐騙識讀知能等政策。

新北去年底發生校園國中生命案，日前也發生國中生因為不滿遭揶揄，持美工刀割傷同學事件，校園安全議題引起社會重視。

教育局今天回應中央社記者詢問表示，現在孩子出生就是數位時代，常接觸次文化以引起注意，加上沉溺網路IG、抖音等，影響學生的人際關係與社會適應力，情緒學習也匱乏。

教育局官員表示，之前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家都戴著口罩，彼此不容易理解情緒表情，也只透過網路互動，間接也因不適應社會與無法掌握情緒管理，容易引起同儕衝突的自傷、傷人事件。

教育局說，社會情緒學習（Social Emotional Learning，SEL）也稱為社交情緒學習，是美國學業與社會情緒學習組織（CASEL）提出的概念，情緒教育是當前全球備受關注的教育趨勢，包含理解自己和他人的情緒、處理壓力、自我察覺與同理別人，以及提升社交能力。

教育局說，今年將規劃3年計畫，幫助親師生有良好的情緒能力，以營造安全友善的校園。計畫與台灣師範大學、台北教育大學合作，推動SEL示範學校，及培訓種子輔導教師、體育老師，並將情緒教育與正念教育融入課程。

市長侯友宜表示，現在教育使用科技造成人際互動減少，新北響應聯合國倡議推動社會情緒學習，盼讓學生從小學習認識自己，學習有效溝通，才能有效解決問題。

情緒 教育局

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