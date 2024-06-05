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AI人才9成來自台灣校園 教長呼應黃仁勳：誰說我們教育不好

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀（左二）今天與教育部次長林騰蛟（左起）、張廖萬堅、葉丙成舉行媒體座談，鄭英耀舉NVIDIA執行長黃仁勳日前談話為例，肯定台灣公私立大學對人才的培育。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左二）今天與教育部次長林騰蛟（左起）、張廖萬堅、葉丙成舉行媒體座談，鄭英耀舉NVIDIA執行長黃仁勳日前談話為例，肯定台灣公私立大學對人才的培育。記者潘俊宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前造訪台北電腦展（Computex）引起炫風，教育部長鄭英耀今天與媒體舉行首次座談，他也引述黃仁勳日前的談話，「台灣幫助我們（輝達）實現願景，科技卓越、勤奮、齊心合力是超能力，沒有你，願景只是無法實現的夢想。」國內材料、ＩＣ設計人才九成來自大專校院，「誰說我們的教育是不好的。」

黃仁勳日前於Computex演講，並於尾聲秀出台灣合作廠商以及17所大專校院名單，黃仁勳表示，「台灣幫助我們（輝達）實現願景，科技卓越、勤奮、齊心合力是超能力，沒有你，願景只是無法實現的夢想。」

鄭英耀今天也談到，17所與輝達合作的大專校院中除了台成清交外，也包括中山、中央，以及私立大學如輔大、中原，正是傳遞台灣無論是從小學到大專校院，教師都非常用心栽培下一代。

鄭英耀表示，若沒有台灣優秀的人才，AI發展將無從實踐，而台灣的文化十分謙虛、不誇耀，但從材料、IC設計、被動元件，直到整個生態系統，幾乎9成人才，無論是設備或研發工程師，都由台灣大專校院所培育，「誰說我們的教育是不好的。」

鄭英耀說，面對社會變遷，人才培育應思考使之更周延、與時俱進。也呼籲社會各界要鼓勵第一線認真教學的教師，「他們為台灣培養出非常優秀的人才，連黃仁勳都呼應、附和人才培育。」

夢想 鄭英耀 願景

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