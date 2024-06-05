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高職面臨招生困境 葉丙成提3+2「新五專模式」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

少子化的趨勢下，台灣高職招生面臨困境，基礎技職人才短缺。對此，教育部政務次長葉丙成提出3+2的「新五專模式」，讓高職與科技大學合作，國中畢業生前3年在高職就讀、後2年在科大，一方面學生可取得「雙聯學位」，另一方面也可減輕高職招生壓力。

108學年開始高中和高職人數出現「黃金交叉」，高中人數首度超越高職，今年四技二專考生更是不到10萬人。教育部長鄭英耀上任後首度召開記者會接受媒體聯訪，有媒體問到高中職問題，他坦言這與少子化有關，由高職培育的基礎民生相關技職人才確實在縮小當中。

鄭英耀說，因為家長的期待、產業人才需求，目前高職的學生有8、9成希望能讀到科技大學，學習更高階的產業技術，也因為這樣，學生往往在高二、高三階段就在準備升學考試，高職培養產業基礎人才的情況弱化。

為了滿足家長對小孩的生涯發展期待，也兼顧產業人才需求，葉丙成借鏡台灣過去五專的成功經驗，提出創新思考。少子化的趨勢下，有愈來愈多高職面臨招生壓力、甚至退場，葉丙成提出科大可以與高職合作，無論是用合併還是雙聯學位的方式，專一、專二、專三在高職就讀，專四、專五在科大，這是3+2的「新五專模式」。

鄭英耀進一步舉例，台灣四面環海，與水產養殖科相關的學校科系都設在鄉下地區，招生面臨挑戰，但台灣又確實需要這樣的人才。若高職與科大合併會有新的學習模式，在高職端確保海事學校人才培育，在學科知識、專業的發展上也能為產業所用。

葉丙成提出3+2的「新五專模式」。記者潘俊宏／攝影
葉丙成提出3+2的「新五專模式」。記者潘俊宏／攝影

少子化 葉丙成 鄭英耀

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