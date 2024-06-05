影／退撫基金撥補法制化 教團籲政府未來「核實撥補」

111年底立法院三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第93條、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第98條修正案，明定政府應依精算報告撥補退撫基金新、舊財務缺口，課以政府撥補退撫基金的法律責任。全教總表示，這項「撥補法制化」的修法行動，對於確保既有退撫基金財務永續發展，避免發生二次年改，具有關鍵作用。

全教總指出根據退撫基金「第八次精算報告」，若針對退撫基金新缺口分10年進行撥補，每年至少需317億元（公務人員194億元、教育人員123億元）；若要對退撫基金新、舊缺口同時進行撥補，每年至少需521億元（公務人員285億元、教育人員236億元）。銓敘部、教育部112年年中確實依據「第八次精算報告」建議金額，向行政院主計總處提列撥補退撫基金的預算需求，遺憾的是，陳建仁內閣最終以「國家整體財政資源分配」為由，113年中央政府預算案僅撥補公、教各50億元，並未依精算結果足額編列撥補預算，在政府需依法撥補退撫基金的第一年就嚴重跳票。

此外，行政院利用111年超徵稅收提出《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，將一部份超徵稅收挹注全民健康保險基金、勞工保險基金之財務缺口，卻獨漏撥補公教退撫基金。全教總表示，年金改革既然是從公教人員開始，政府理應實踐對退撫基金永續經營的承諾，超徵稅額要優先用於各項基金的撥補，這項特別條例卻排除撥補退撫基金，讓公教人員感到政府的不公平對待。正因法定經費未能足額編列、特別預算又被排除，為此，全教總去年發起「退撫撥補不足，927公教齊嗆聲行動」，抗議蔡政府、陳內閣罔顧法制，對撥補承諾一再跳票，獲得廣大公教人員之迴響。

目前正值賴政府、卓內閣第一次籌編（114年）中央政府總預算案，全教總知悉銓敘部、教育部內部皆已核實根據精算結果提出撥補退撫基金預算之需求，同時也追列113年度未撥足之差額。公務人員部分，銓敘部預計撥補338億元（114年的194億元加113年未足額的144億元）；教育人員部分，教育部預計撥補196億元（114年的123億元加113年不足的73億元）。全教總肯定銓敘部、教育部遵守法制，完全依據精算結果足額編列撥補預算。