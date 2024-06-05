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0至6歲國家一起養 鄭英耀：持續擴大，全面照顧育兒家庭

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

教育部長鄭英耀今天與媒體座談。在學前教育方面，鄭英耀表示，延續「0-6歲國家一起養」政策，持續增加平價優質的教保服務、增設2歲專班，8月起鼓勵公立、非營利試辦臨時照顧服務，讓育兒家庭獲得全面照顧。

鄭英耀表示，延續「0-6歲國家一起養」政策，推動2.0升級措施，並持續擴大、增加優質的平價教保服務、就學名額。目前2歲幼兒入園率雖已達52%，教育部仍會盡力為家長的育兒需求努力，將積極盤整、活化學校創新空間，鼓勵及協助地方政府與企業合作增設2歲專班。

除了提供平價教保資源之外，也推動臨托與延長照顧支持家長育兒。鄭英耀表示，公立幼兒園開辦延長照顧服務採定額收費，自民國113年8月起，鼓勵公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務。

為了提升幼兒學習品質，除充實及改善幼兒園設施設備，鄭英耀表示，逐步調整幼兒園師生比至1:12目標；已修正施行的「幼兒教育及照顧法」「教保服務人員條例」落實相關處理機制。

教育部長鄭英耀表示，延續「0-6歲國家一起養」政策。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀表示，延續「0-6歲國家一起養」政策。記者潘俊宏／攝影

幼兒園 育兒 鄭英耀

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