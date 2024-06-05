盼重啟大陸學位生來台 教育部呼陸方正面、友善回應

賴清德總統於就職演時提及，望兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀，教育部也爭取明年5月公布暫緩已久的陸生招生簡章。教育部今天舉行新任部長團隊首次媒體聯訪，國際司代理司長廖高賢表示，已重新提出盼重啟大陸學位生來台就讀，希望陸方正面、友善回應。

教育部爭取明年5月公布陸生學士班簡章，日前台大校長陳文章也形容，此舉已是遞出善意的橄欖枝，教育部也在努力，但問題是台灣的學校錄取後，陸生是否真的能來台灣，還有待海基會、陸委會和陸方協商，仍有太多因素非學校能掌控。

教育部今天舉行首場媒體聯訪，但未料會前資料內卻無陸生政策一項。教育部國際司代理司長廖高賢表示，陸生招生模式，多是由陸生聯招會主責和陸方教育服務中心接洽，目前陸聯會正持續和陸方溝通。

廖高賢也指出，又民國100年開放陸生來台就學後，我方也偕同陸委會、衛福部等推動多項友善措施，如陸生納入健保，陸續鬆綁陸生在台工讀、獎學金等措施，本次我方重新提出重啟陸生學位生來台，希望陸方正面、友善回應，正向看待兩岸學子交流。