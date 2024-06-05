教甄撞期、出題疑慮亂象 教育部長：將朝區域聯合辦理

疫情過後教甄窄門連年開大缺，但教甄出題、撞期亂象不斷，考生盼教育部出面解決問題。對此，教育部長鄭英耀今天於媒體座談時表示，在尊重各校對教師需求的前提下，可以討論如何減少考生舟車勞頓、舉辦區域聯合教甄，國教署也進一步指出，2周內會建立各縣市政府的平台，如有需要資源國教署也能予以協助。

每年教甄公布時間、報名費不一、出題範圍不確定，考試撞期情況嚴重，以及部分縣市聯招出題錯字多、品質出現疑慮，許多考生盼國教署能出面整頓各縣市亂象。教育部長鄭英耀上任後首度召開記者會接受媒體聯訪。針對教甄問題，他表示，上一波教改強調對教師專業的尊重，一如大學教師不會由教育部來派任，中小學也是回到這樣的思維，尊重學校對於教師年齡層、學科、專長的需求。

鄭英耀表示，政府將教甄權力下放各校，部分學校委託各縣市政府統一辦理，教育局處就來協助解決問題。無論教甄的方式怎麼改變，一定都會有老師不滿意，但如何減少舟車勞頓或是舉辦區域聯合教甄，是可以一起努力的方向。學校老師缺額、需要的特質都不一樣，回到中央分發並非教育部樂見的。

國教署長彭富源說，全國聯合教甄、跨縣市分發是做不到的，且原本教甄的精神與價值會蕩然無存。但彭富源進一步說，目前每年教甄已有4、5000個缺額是委由地方政府辦理，未來國教署近2周內會建立平台，讓各縣市討論教甄時間、是否分區考試，或是花更多時間出題，甚至要讓出題老師入闈命題，國教署可以協助經費，但教甄的權力還是屬於學校的。

教育部常務次長林騰蛟也提出，過去他在擔任縣市教育局處長時，就有考慮讓新北市、連江縣、宜蘭縣一起辦理教甄，之後可能也可以以六都為基礎，用「大包小」的方式辦理。