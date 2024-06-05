快訊

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

教甄撞期、出題疑慮亂象 教育部長：將朝區域聯合辦理

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今天舉行媒體座談，教育部主任秘書林伯樵（左起）、常務次長林騰蛟、部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、政務次長葉丙成。記者李芯／攝影
教育部今天舉行媒體座談，教育部主任秘書林伯樵（左起）、常務次長林騰蛟、部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅、政務次長葉丙成。記者李芯／攝影

疫情過後教甄窄門連年開大缺，但教甄出題、撞期亂象不斷，考生盼教育部出面解決問題。對此，教育部長鄭英耀今天於媒體座談時表示，在尊重各校對教師需求的前提下，可以討論如何減少考生舟車勞頓、舉辦區域聯合教甄，國教署也進一步指出，2周內會建立各縣市政府的平台，如有需要資源國教署也能予以協助。

每年教甄公布時間、報名費不一、出題範圍不確定，考試撞期情況嚴重，以及部分縣市聯招出題錯字多、品質出現疑慮，許多考生盼國教署能出面整頓各縣市亂象。教育部長鄭英耀上任後首度召開記者會接受媒體聯訪。針對教甄問題，他表示，上一波教改強調對教師專業的尊重，一如大學教師不會由教育部來派任，中小學也是回到這樣的思維，尊重學校對於教師年齡層、學科、專長的需求。

鄭英耀表示，政府將教甄權力下放各校，部分學校委託各縣市政府統一辦理，教育局處就來協助解決問題。無論教甄的方式怎麼改變，一定都會有老師不滿意，但如何減少舟車勞頓或是舉辦區域聯合教甄，是可以一起努力的方向。學校老師缺額、需要的特質都不一樣，回到中央分發並非教育部樂見的。

國教署長彭富源說，全國聯合教甄、跨縣市分發是做不到的，且原本教甄的精神與價值會蕩然無存。但彭富源進一步說，目前每年教甄已有4、5000個缺額是委由地方政府辦理，未來國教署近2周內會建立平台，讓各縣市討論教甄時間、是否分區考試，或是花更多時間出題，甚至要讓出題老師入闈命題，國教署可以協助經費，但教甄的權力還是屬於學校的。

教育部常務次長林騰蛟也提出，過去他在擔任縣市教育局處長時，就有考慮讓新北市、連江縣、宜蘭縣一起辦理教甄，之後可能也可以以六都為基礎，用「大包小」的方式辦理。

國教署 教師 教育部

延伸閱讀

鄭英耀喊話人文學科不漏接 葉丙成鼓勵大學推彈性學制

賴清德百億學生海外圓夢基金 教育部將分3年編列

鄭英耀：法令未規定課綱10年一修 118課綱不存在

2030年能達成雙語國家目標？教長鄭英耀：需要30年

相關新聞

賴清德百億學生海外圓夢基金 教育部將分3年編列

賴清德總統曾表示將設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。教育部長鄭英耀今天召開上任首次媒體聯訪，他表示，目...

英國QS世界大學排名 台大進步1名台灣唯一入百大

英國高等教育調查機構QS發布2025年世界大學排名，台灣大學是台灣表現最佳的大學院校，世界排名第68，較去年進步1名。台...

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

近年國內高等教育受到少子女化影響，部分私立大專校院已無法招滿。教育部長鄭英耀今天舉行上任後首次媒體聯訪。鄭英耀表示，「公...

高中以下學校課程審議 即日起開放登記擔任遴選委員

高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。...

教甄撞期、出題疑慮亂象 教育部長：將朝區域聯合辦理

疫情過後教甄窄門連年開大缺，但教甄出題、撞期亂象不斷，考生盼教育部出面解決問題。對此，教育部長鄭英耀今天於媒體座談時表示...

AI夯！新北發表AI科技教育白皮書 設2示範高中6實驗班

新北市長侯友宜今主持市政會議，教育局以AI為主軸專題報告。侯說，他上任後強調2件事，一是品德教育，二是適性教育，今年更發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。