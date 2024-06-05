AI夯！新北發表AI科技教育白皮書 設2示範高中6實驗班

新北市長侯友宜今主持市政會議，教育局以AI為主軸專題報告。侯說，他上任後強調2件事，一是品德教育，二是適性教育，今年更發表AI科技教育白皮書，盼打造每校都有AI科技，培養各類頂尖人才，讓學生立足新北、放眼世界。

新北教育局長張明文以「新北愛AI教育」為題專案報告，面臨AI時代來臨，教育局3月提出AI科技教育白皮書，朝智慧校園、數據辦學、適性學習及科技創新方向推動，像是裝設觸控式螢幕、智慧教室，預計明年完成班班有大屏、生生用平板、校校有快速網路；此外，新北校園通App使用人數達65萬人次，今年將導入AI客服、行政管理，或是親師生平台透過AI技術建構命題系統，並協助教師精進數位教學。

教育局補充說，為深化科技教育，113學年度起設立錦和高中、樟樹實中為科技示範高中，北大、三民、石碇、樹林、清水及樟樹實中6校設立科技實驗班，建立實驗班課程模組，與台師大科技系合作，引入台大系統、教學資源完備課程發展，預計每年投入超過6億元經費。

侯友宜說，當市長後最重視品德教育及適性教育，今年更發表AI科技教育白皮書，打造每校都有AI科技，同時不斷完善教育系統，包括公共化幼兒園近4成、在地就學率提高達7成、補強校舍全力以赴、締結姐妹校等，培養各類頂尖人才跟國際接軌。此外，近期詐騙推陳出新，比如愛情交友詐騙、購物詐騙、求職詐騙等，將提升學生資訊判讀、查證及反詐騙技巧。