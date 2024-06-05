鄭英耀喊話人文學科不漏接 葉丙成鼓勵大學推彈性學制

產業影響我國高等教育人才培育政策，近年學術領域也被詬病為「重理工輕人文」，教育部長鄭英耀今天表示，人文學科人才培育絕對不能被漏接，「至少在我任內人文不會被遺漏，希望社會更積極思考，也能對生命有更多關懷和理解。」政務次長葉丙成則建議，大學可積極推動彈性學制、微學程，讓學生不會被科系綁死，自行結合欠缺或待學習的能力。

教育部今舉行首次媒體聯訪，鄭英耀表示，台灣雖然以科技產業為主，但數位內容的創新、文本仍要依賴人文社會學科專業。又科技發展也可能為社會帶來負面影響，都需要跨領域關照社會，相信社會需要更多的人文社會學科，人類才能正確地看待科技帶來的衝擊。

鄭英耀形容，生物美在其diversity（多樣性），社會必須尊重差異。又以政大為例，政大即是國內具備品牌的人文社會典範大學，應該要繼續鼓勵，「絕對不會弱化它。」

政務次長葉丙成則說，台灣學生很容易受「就業思維」影響，他以任職的台大為例，每年年初就業博覽會後學生多很焦慮，在於沒有被廠商所信賴。

葉丙成說，跨領域非常重要，也愈來愈多大學開始投入，如師大設有微學程制度，把科系切分成較細的領域；台大則設有領域專長模組，讓學生自行組合所學。以人文社會學科為例，應讓學生知道畢業後有哪些職場選項，再者，則能藉此回顧自身還缺哪一些能力，學生若想懂一點心理學、文學、經濟學，都可在校院內自行組合修讀。

葉丙成表示，學位授予法修正後，大學的課程修讀、學位授予彈性都已開放，希望其他大學也能放寬心大膽去做，如此學生就不會被單一個科系領域綁死，且也不是讀文學院才能習得文學專長，而是都能透過彈性制度接受薰陶，「鼓勵大學做彈性學制。」

另外，葉丙成也說，社會非常專注學用落差，進入大學後學科訓練優異，但對畢業後的產業反而不是非常了解。未來教育部也盼落實Intern（實習生）制度，幫助學生於在學時期就先進入公司實習，學生可自行觀察公司部門、職缺樣態，畢業前即具備業界經驗，才會知道未來選項，未來會逐步設計機制，建立大學生實習文化，橋接學與用。