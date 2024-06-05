影／黃仁勳肯定台灣人才創造AI發展 鄭英耀：人才培育接軌國際
教育部長鄭英耀今天與媒體座談，舉NVIDIA執行長黃仁勳日前談話為例，肯定台灣17所公私立大學教育所培育的人才，創造全世界AI的發展，除了台成清交等頂大外，還包括許多技術學院與中原、輔大等私立學校所培養的學生，相信在人才培育上，從小學、中學、技職學校到大學，很多老師都用心培育下一代學子，獲得黃仁勳等科技大老的肯定。
鄭英耀表示，黃仁勳感謝台灣幫助實踐AI科技的願景，若沒有台灣優秀的人才則AI的發展無從實踐，而台灣的人才是十分謙虛的，但是AI整個生態系統，幾乎有9成都是來自台灣大學所培育的人才，我們需要在人才的培育更接軌國際。所以教育部提出教育核心理念將從「本土」、「團隊創新」、「國際」著手，盼能打造一個學生少擔心、教師少壓力、家長少擔憂的教育環境，在既有基礎中，能穩定革新教育、創新培育人才、接軌世界並讓學子們勇敢築夢。
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