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因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀（左二）今天與教育部次長林騰蛟（左起）、張廖萬堅、葉丙成舉行媒體座談，鄭英耀舉NVIDIA執行長黃仁勳日前談話為例，肯定台灣公私立大學對人才的培育。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀（左二）今天與教育部次長林騰蛟（左起）、張廖萬堅、葉丙成舉行媒體座談，鄭英耀舉NVIDIA執行長黃仁勳日前談話為例，肯定台灣公私立大學對人才的培育。記者潘俊宏／攝影

近年國內高等教育受到少子女化影響，部分私立大專校院已無法招滿。教育部鄭英耀今天舉行上任後首次媒體聯訪。鄭英耀表示，「公、私立大專校院合併基本上我是支持的。」高教司、技職司正從法理層面盤點，但在未修法下，已有台科大與華夏科大一模範，教育部會積極鼓勵，讓私立大專校院對人才培育的使命感得以延續；或技職學校則可轉型單科專門學校。

鄭英耀擔任部長前，曾任國立中山大學校長，其任內曾討論中山大學與高雄醫學大學合併案，以及中山大學與高雄大學一案，但與高醫一案因法理面尚未完備未能推行；高雄大學一案則未通過校務會議投票。

公私立大專校院整併議題，鄭英耀表示，「公、私立大專校院合併基本上我是支持的。」雖然法令上還未落實，但教育部會繼續朝法理層面努力，但在尚未修法前，高等教育已有華夏科大退場後捐予台科大的典範。

鄭英耀表示，現行多是私私、公公併，但既然台灣要面對未來更嚴峻的挑戰，無論來自私校或公校，只要其對校務治理有使命感，教育部都樂見其成看到未來的合併模型。至於未來如何推行，目前高教司、技職司已在盤點，教育部會積極鼓勵，讓無論是私立大學或科大，只要是對人才有使命感，都可以讓其理念延續。

另外，因應少子化趨勢，教育部也於報告上指出，未來可賦予技職學校辦學彈性，如轉型為「單科專門學校」，為產業所需核心技能設計專屬課程，成為在職進修專門學校，或前瞻科技、海洋科技、太空科技等特殊領域人才專門技職學校。

鄭英耀說，希望大專校院可以更積極地去想像台灣產業所需人才。如一半導體公司，其在產業核心關鍵能否轉化為一個6至8門課的核心課程，大專校院以此和公司合作，確保教學品質且之後為公司所用。

鄭英耀也表示，過去是要求要設立一大學一定要至少需3個學院，但學院一多，確實可能弱化其原本的特性。當然，部分大專校院還是可走綜合型，部分則能思考走產業培育型。

技職司長楊玉惠更表示，「未來不一定要強求學校一定需要3個學院。」又現在是技職校院的黃金時代，產業亟需人才，科大的人才更已被產業看見，「未來甚至需要更對準國家產業技術人才。」教育部將搭配制度做調整，也鼓勵私立技專校院在退場前先轉型，跟企業合作創造產業聚落。

中山大學 教育部 鄭英耀

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