賴清德百億學生海外圓夢基金 教育部將分3年編列

賴清德總統曾表示將設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。教育部長鄭英耀今天召開上任首次媒體聯訪，他表示，目前教育部預計分3年編列，現已起動研議和規畫作業，希望達成擴大投資高等、技職教育發展，以及國際合作與多元人才培育。

賴清德總統於競選時曾公告「0到22歲投資未來世代」政策，未來將鼓勵國內大學與國外大學合作，推動國際師資及學生來台灣，讓學校教育更國際化，並邀請國際知名學府與國內大學合作設立台灣海外分校；政府也將設立「百億青年圓夢基金」，鼓勵青年開闊視野、更國際化，主要來自政府經費，也歡迎社會各界捐款。

鄭英耀今天接受媒體聯訪，他表示，教育部將研議設立「百億青年海外圓夢基金」，傾聽大專校院和青年得聲音，提供築夢協助，目前預計分3年編列，已啟動規畫作業。

鄭英耀指出，除了希望達成擴大投資高等、技職教育發展，以及國際合作與多元人才培育外，針對國內社經文化弱勢、較缺乏機會的青年學子，也將給予更多實際資源，讓學生有機會到國外歷練。

另外，鄭英耀說，AI、數位學習已是學生基本能力，將以中小學扎根、大學跨域學習以及全民建立AI素養為階段執行策略，完備數位學習支持系統、達到數位平權，並進入下一世代AI人才培育。民國113年至114年，將繼續優化中小學網路環境，完成新版「中小學數位教學指引3.0」，並運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷。

也為契合國家產業需求，鄭英耀說，將強化大專校院資通訊數位人才培育，結合產業辦理資安防護與程式設計競賽，也欲透過高教深耕計畫，加強國立大專校院全校性資安。