快訊

想買蘋果iPad、Mac先忍一下！外媒曝一年一度折扣季即將開跑

評／拜登條件式安全保證 回歸戰略模糊基本立場

架黑幕阻外國旅客拍富士山 旅日特派員直搖頭提1盲點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德百億學生海外圓夢基金 教育部將分3年編列

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀（中）今天召開上任首次媒體聯訪。記者許維寧／攝影
教育部長鄭英耀（中）今天召開上任首次媒體聯訪。記者許維寧／攝影

賴清德總統曾表示將設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。教育部長鄭英耀今天召開上任首次媒體聯訪，他表示，目前教育部預計分3年編列，現已起動研議和規畫作業，希望達成擴大投資高等、技職教育發展，以及國際合作與多元人才培育。

賴清德總統於競選時曾公告「0到22歲投資未來世代」政策，未來將鼓勵國內大學與國外大學合作，推動國際師資及學生來台灣，讓學校教育更國際化，並邀請國際知名學府與國內大學合作設立台灣海外分校；政府也將設立「百億青年圓夢基金」，鼓勵青年開闊視野、更國際化，主要來自政府經費，也歡迎社會各界捐款。

鄭英耀今天接受媒體聯訪，他表示，教育部將研議設立「百億青年海外圓夢基金」，傾聽大專校院和青年得聲音，提供築夢協助，目前預計分3年編列，已啟動規畫作業。

鄭英耀指出，除了希望達成擴大投資高等、技職教育發展，以及國際合作與多元人才培育外，針對國內社經文化弱勢、較缺乏機會的青年學子，也將給予更多實際資源，讓學生有機會到國外歷練。

另外，鄭英耀說，AI、數位學習已是學生基本能力，將以中小學扎根、大學跨域學習以及全民建立AI素養為階段執行策略，完備數位學習支持系統、達到數位平權，並進入下一世代AI人才培育。民國113年至114年，將繼續優化中小學網路環境，完成新版「中小學數位教學指引3.0」，並運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷。

也為契合國家產業需求，鄭英耀說，將強化大專校院資通訊數位人才培育，結合產業辦理資安防護與程式設計競賽，也欲透過高教深耕計畫，加強國立大專校院全校性資安。

小學 鄭英耀 青年

延伸閱讀

從五星市長到總統…賴清德如何拆解國會僵局？醫界出身的他 從政資歷完整

賴清德出席電腦展 承諾政府會穩定供電並建立資料中心

科技巨星齊聚COMPUTEX 賴清德：保證穩定供電等三件事

綠版「馬王政爭」浮現？柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式

相關新聞

賴清德百億學生海外圓夢基金 教育部將分3年編列

賴清德總統曾表示將設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。教育部長鄭英耀今天召開上任首次媒體聯訪，他表示，目...

英國QS世界大學排名 台大進步1名台灣唯一入百大

英國高等教育調查機構QS發布2025年世界大學排名，台灣大學是台灣表現最佳的大學院校，世界排名第68，較去年進步1名。台...

高中以下學校課程審議 即日起開放登記擔任遴選委員

高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。...

全能幼教師 ／有專業知能還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

幼兒園老師不只要懂兒童身心特質、適齡發展、幼兒體能、律動等等幼兒教育專業，現在甚至連影像紀錄、拍照，甚至後製剪輯都要上手。教育部近期舉辦超過十場影像紀錄研習工作坊，但「懂拍」親師關係就能變好？專家提醒，幼教師要兼顧攝影與幼兒照顧，還要留意肖像使用權。

割頸案後捍衛教師管教權 侯友宜：幫請律師做最強後盾

新北市割頸案發生後，為捍衛教師管教權，教育部修正《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，必要管教行為可成「阻卻違法事...

吳舜文獎輔大座談：實例分享用正向改變發揮記者價值

「吳舜文新聞獎」今天在輔仁大學辦第二場校園論壇，由聯合報政治中心召集人侯俐安主講，她以兩則深度專題與調查報導切入，分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。