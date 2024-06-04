會考國文、社會達A門檻比去年多1題 心測中心：誤差範圍內

國中會考主責單位、台師大心測中心今日公布各科等級加標示與答對題數對照表，國文科、社會科、自然科要達到A++只能錯2題，其中，國文、社會科的精熟門檻比去年多一題，心測中心表示，會考的難易度為「難易適中」，門檻都是在統計的誤差範圍之內。

心測中心今日晚間公告113年國中教育會考各科等級加標示與答對題數對照表，等級分為精熟（A）、基礎（B）以及待加強（C），精熟和基礎等級另包含「++」 和「+」等第。

根據心測中心資訊，會考國文科總題數42題，要達到A門檻最多只能錯5題，A++只能錯2題，B門檻需答對18題；社會科總題數54題，達A門檻最多只能錯6題、A++只能錯2題，B門檻需答對21題；自然科題數50題，達A門檻最多只能錯6題、A++只能錯2題題，B門檻需答對19題。

相較去年，國文、社會科要達到精熟的A門檻各需少錯一題，台師大心測中心主任曾芬蘭指出，本次國文、社會科門檻有些微不同，自然科的門檻與去年相同，都是在統計的誤差範圍之內。會考的難易度為「難易適中」，每次都是依據同樣標準組卷，但試題難易度是來自國中、高中端收集的資料，有時會出現誤差。

英語閱讀要達精熟門檻需答對38題，基礎門檻為14題，聽力僅分基礎和待加強，達基礎等級門檻為13題；英文科閱讀及聽力整體成績若要達到A，加權需達90.70分，拿A++至少需98.14分，要拿到B需38.43分。曾芬蘭表示，英語要拿到A++的話閱讀與聽力幾乎要全對、不然就是各錯一題，相當不容易。

數學科包含選擇題和非選擇題，心測中心指出，數學科整體成績若要達A門檻，加權後需達76.20分，A++需達90.70分，B門檻需達38.43分。