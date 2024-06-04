割頸案後捍衛教師管教權 侯友宜：幫請律師做最強後盾

新北市割頸案發生後，為捍衛教師管教權，教育部修正《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，必要管教行為可成「阻卻違法事由」不罰。新北市議員陳儀君今天總質詢，詢問若教師仍被家長提告有何因應作為，新北市長侯友宜表示，整個訴訟程序會協助老師做好，除了請律師，訴訟費用市府會負擔，當老師最強後盾，讓老師安心。

陳儀君詢問，新北針對觸法少年回歸校園的中介機構運行狀況；教育局長張明文說，新北是第一個將司法、警政與市政串連的縣市，目前已有約莫3位觸法少年在中介基地進行評估，法院保護官會看少年情況，評估回歸校園時機。

侯友宜則說，目前相關機制仍在試行中，孩子回去過程中央會討論出一個原則，地方則在執行面做好。

陳儀君說，對教師管教權問題，雖然教育部認為必要管教有阻卻違法事由，可以不罰，但有些恐龍家長會堅持要對教師追究責任或提起訴訟，學校該如何因應、協助教師。

侯友宜說，因正當管教纏訟的教師，新北會把配套做好，只要是教師因為這樣被告，新北包含請律師、整個訴訟程序會協助他做好，會做他們最強的後盾。

教育局補充，新北市「過渡性教育措施」是針對觸法少年提供的積極性輔導策略，由教育局召開個案聯繫會議，邀集校方、少年調查保護官及跨系統服務資源與學生輔導諮商中心督導共同與會，討論過渡性教育措施課程規劃與後續追蹤機制，目前已召開3名個案討論適切中介過渡措施。

將透過公私協力規畫多元課程，由公部門為主、民間資源為輔，資源配搭是以社區化輔導為概念，配搭藝術治療、園藝治療、職業試探、生命教育等青少年服務方案，同時校方定期提供學生輔導晤談關懷。

目前學生以友善商家職場探索為主要課程安排，並佐以法律知能課程，在陪伴學生漸進返校就學過程中，校內同步搭配高關懷彈性課程與小團體輔導等策略，以期穩定學生校園生活。

另針對校安人力，侯友宜表示，目前以「學輔創新」人力補足軍訓教官退場機制，校安人力進用現編已達95%，其中約五成為優質退伍軍訓教官任職，市府將完善獎勵制度，針對久任人員將規劃調升待遇等獎勵機制。

對於議員關心61班以下校園安全，教育局長張明文表示，副組長編制相關執行方案仍在討論中，也向教育部建議修正全國法規，不只61班以上學校得增設副組長，而是全國一體適用，使各校皆有充足人力保障學生安全。