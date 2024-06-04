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吳舜文獎輔大座談：記者價值不是只發即時、應分析觀察

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇。記者陳正興／攝影
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇。記者陳正興／攝影

吳舜文新聞獎今天下午在輔仁大學舉辦第二廠校園論壇，由聯合報政治中心召集人侯俐安主講，以兩則深度專題與調查報導切入，分享如何透過調查報導實踐社會關懷與正義，落實「監督有權力的人、關懷有需要的人」，進而促成公部門政策改變，發揮記者第四權的價值。她也鼓勵學生跨領域吸收、保持懷疑不盡信，並做好紮實的田野調查，都將成為報導底蘊。

吳舜文新聞獎助基金會去年起在全台各大專校院舉辦校園論壇，由業界分享實務經驗。吳舜文新聞獎助基金會今在輔仁大學舉辦第二場校園論壇，由秘書長廖建順、聯合報副內容長王茂臻、新聞部政治中心召集人侯俐安與學生座談，侯以「找到第三條路—讓改變成真」為題，細說「體檢行的正義」系列報導、從台鐵1450案揭政府御用評委事件，如何促成交通部開放偏鄉白牌車、政院檢討評委組成等始末，現場約有80位學生，座無虛席。

侯俐安從2018年到2021年追蹤偏鄉交通政策，透過年逾80歲的旭海阿伯、台中梨山長照專車、福山國小食材載送等案例，看到偏鄉基本民行需求。她說，當時郊區白牌車盛行，她曾被官員私下提醒「不要插手白牌車修法」，否則地方更將無車可搭，刺激她鍥而不捨追蹤三年。最後在2020年時任交通部長林佳龍時期，交通部放寬偏鄉白牌車、催生跨部會整合的「幸福巴士2.0」，今年再二度修法放寬偏鄉客貨混載。

侯在2020年因「從台鐵1450案揭政府御用評委事件」報導獲得吳舜文新聞獎。她從2018年普悠瑪翻覆事件談起，當年時任台鐵局長鹿潔身下台後，繼任局長張政源改革起手式，竟是要員工身穿「我愛台鐵，安全第一」紅背心，宣示台鐵改革決心，基層罵聲一遍。她說，改革勢必艱難，台鐵卻是先引進1450網軍始祖春露有限公司，以1549萬協助經營臉書、做圖卡、輿情、反擊負面新聞等為官方擦脂抹粉，進而察覺背後跟政府標案評委幾乎都是同一票人有關。

專題分享後，有學生提問，記者一天需要發好幾篇即時，要如何在專題、即時中取得平衡？侯俐安認為，即時當道的現在雖讓記者如三頭六臂，但如何奠定基礎功很關鍵，在每日新聞中紮實地採訪、把現場帶回來給讀者，都是未來製作調查報導的養分，才能撐出空間製作大型計畫，各行各業其實都是如此。她也說，記者價值不應只是發即時、寫評論，如何透過報導促成正向改變，是必須放在心上的事。

長期關注社會責任、新聞素養及人才培育的吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順說，裕隆集團因偏鄉白牌車議題發酵，串連跨領域資源投入幸福輪轉手，為年長者提供點對點接送服務，有影響力的報導讓改變發生；吳舜文新聞獎3年前設立學生獎項，盼鼓勵對新聞業有使命、理想的年輕人。

第38屆吳舜文新聞獎預計今年7月15日至7月31日開始收件，歡迎各校學生及媒體從業人員報名。

吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇。記者陳正興／攝影
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇。記者陳正興／攝影
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇，由聯合報新聞部政治中心召集人侯俐安主講。記者陳正興／攝影
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇，由聯合報新聞部政治中心召集人侯俐安主講。記者陳正興／攝影
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇，現場約有80位學生，座無虛席。記者陳正興／攝影
吳舜文新聞獎今下午在輔仁大學舉辦第二場校園論壇，現場約有80位學生，座無虛席。記者陳正興／攝影

偏鄉 校園

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