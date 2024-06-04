北市國小教甄「這一題」23人申請釋疑 教育局：維持原答案

北市國小教師甄試初試題目爭議不斷，繼日前自然科題目疑義，教育局最終改口送分，就有考生不滿普通科也有疑慮，卻不被處理，大嘆「要吵才有糖吃？」教育局回應，普通科應試共1993人，其中23人申請釋疑，依程序將考生所提資料移請命題教授重為評估，維持原答案。

「專門類科知能試題–普通科」第12題，依據阿德勒（Alder）個人心理學理論，下列哪些敘述正確？甲.尋求權力是兒童因應無助感的表現 乙.人天生就有對他人感興趣及相互合作的潛能 丙.出生序別會影響兒童心理發展及人格的成長 丁.每個人天生具有自卑感，補償作用只適用於有身心障礙者。

教育局5月25日公告答案是「(C)甲、丙、丁」，不少教甄考生認為丁有疑義，但答案卻有丁。

不具名的國立大學諮商輔導學系教授指出，自卑補償是阿德勒的重要概念，只要有自卑現象存在者，是可透過許多管道來補償。該題選項丁比較有爭議，提到「只」適用於有身心障礙者，明顯就是錯誤，若寫身心障礙者是「其中之一」、「也會」，該選項就無爭議。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，這個錯誤比自然科光合作用一題的理解門檻還低，社會大眾普遍都知道這是不對選項。歷經近日爭議，她希望教育局不要他們反映一題才回應一題，如此處理態度並非解決問題的誠意，大嘆非常遺憾。

教育局今說明，此題目誤植文字位處題目區段中英對照的英語翻譯部分，且中文部分仍屬正確視讀範疇，經評估，尚無影響考生應試時的試題閱讀及答案判斷。普通科應試人數共1993人，其中23人申請該題釋疑，占普通類科應試人數1.1%。

教育局回應選項疑義，依程序將考生所提資料移請試題命題教授重為評估，經教授秉其學術專業綜覽所提申請試題疑義資料，如有更正試題答案的題目，會公告在教育局網站、北市國小教甄網站，餘則維持原答案；未來將再策進試題疑義的公告方式。

教育局副局長鄧進權昨天表示，命題教授有他個人見解，從教育專業來看該題目屬於較為「人文社會」科目，不同於數理科會有明確方向，原則上還是會尊重命題教授專業見解。