新北議員爭取特教助理員加薪 侯友宜允諾調高4000元7月實施

特教老師助理員是特教學生最重要的夥伴，卻長期領基本薪資，新北特教助理員月薪2萬6000元是六都最差，新北市議員蔡淑君為特教助理員爭取加薪機會，新北市長侯友宜允諾，將加薪幅度將比照中央「服務滿6年者，加薪逾4000元」，新制今年7月1日實施，近六成教師助理員薪資可以提升到3萬3000餘元。

蔡淑君表示，物價日益高漲，特教老師助理員長久以來僅領著基本薪資，新北的助理員薪資水平更淪六都最低，她從去年就兩度爭取提升特教教師助理員待遇，提到這樣的薪資水準，在六都中是墊底，應該跟進今年1月台中市調薪8.6%的腳步，給予辛苦的助理員們合理薪資。

蔡淑君也播放新北市特教學校家長會長孫偉峻影片指出，教師助理員領的是法定最低薪資，大概2.6萬多元，工時卻要從小朋友下課之後到隔天早上，一但職位出缺的時候，要重新招聘非常困難。

蔡淑君說，經過與市府的積極溝通之後，該議案總算獲得支持，特教老師助理員薪資全面獲得調升，只要服務年資滿六年，加薪幅度超過4000元，薪資可達3萬3750元，新制將於今年7月1日上路，估計有6成的助理員受惠，總計有76人。

侯友宜表示，感謝蔡淑君議員看見問題，發現問題就要趕快補正，讓辛苦的特教老師助理員們有合理的薪資待遇，市府方面一定會全力配合，也不忘替特教生們提供更好的教育環境。