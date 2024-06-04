停辦時程本已排定！大漢學院退場陷僵局 教師盼捐予公校

今年二月大漢技術學院董事會對外宣布欲停招、停辦，引起師生強烈反彈。教育部過去稱，若收到學校停辦計畫將審慎審查、維護師生權益，但本報掌握，教育部於今年初就已將停招、停辦時程排妥交由校方參考。學校教師表示，董事會至今尚未能在校務會議報告停辦計畫，「時程被打亂了。」教師望努力爭取永續辦學，希望未來比照台科大、華夏科大模式，捐予公立大專校院。

高教工會今天表示，大漢校方將於明日、6月5日再次召開校務會議，但由於過半數教師皆已加入工會，讓校方至今無法將停辦計畫送至主管機關，但校長林岳輝為達成董事會的指令，不惜違法更換校務會議委員，並違法將工會會員行政職務解職，違法亂紀，卻不見主管機關有任何反應。

大漢技術學院企管系副教授陳建宏表示，教育部雖然先前已排妥參考時程表，但校務會議一直無法召開，董事會停辦計畫書無法送出，於是上次教育部召開私校諮詢會便無列入提案。

本報掌握教育部規劃，本預計四月上旬召開校務會議後召開董事會，討論停辦計畫；董事會通過停辦計畫，法人將於四月中旬將停辦計畫送至教育部審查；收到停辦計畫後，預計五月中旬前召開私校諮詢會；徵詢私校諮詢會意見後，預計六月中之前召開設立變更停辦委員會；審議通過後，六月底前由教育部核定113學年停招、114學年度起停辦。

陳建宏談到，由於校務會議無法順利召開，教育部原規劃時程已被打亂。明天將再次召開校務會議，校方也企圖更改成員，欲讓出席人數過半並讓投票結果呈現董事會意志，但教師主張，明天校務會議組成仍違背學校組織規程、大學法。

由於教育部尚未核定停招、停辦，大漢技術學院仍在進行113學年招生作業。陳建宏談到，學校目標已非全數招滿，而是努力招到半數生源，希望未來有望比照台科大、華夏科大模式，捐予公立大專校院。